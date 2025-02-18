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【2025年私補價錢】2025 年私人補習收費全攻略！有冇俾人當水魚？ 補習價格 + 影響收費的五大因素

特約

發布時間： 19 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

近年有不少網民在網上分享中小學生功課的難度，甚至有人笑言，即使自己擁有大學學位，也無法完成這些作業。隨著學術水平的提升，為了打穩基礎及在公開試中取得好成績，越來越多家長選擇為子女安排上門私人補習。但由於私人補習價格差異頗大，市場上並無統一的收費標準，因此 Tutor Circle 尋補為各位整理了 2025 年私人補習的收費情況及影響收費的主要因素，助家長挑選最適合的補習安排。 

私人補習收費 2025: 一般學科補習（英文科除外）

影響私人補習收費的五大因素

1. 導師資歷

導師的教育背景及教學經驗是決定收費的關鍵因素之一。一般而言，導師的資歷越高，收費也會越高。例如：
●    如聘請 DSE 成績達 L5 至 L5** 的大學生為中三學生補習，時薪約為 $220-$320；
●    如果選擇現職教師進行私補，時薪則可高達 $400-$500。

大部分私人補習導師為大學生，他們多數將補習視為兼職，因此收費相對較低。例如，小六學生的私人補習收費大約為 $130-$300/小時 不等。但若家長希望聘請全職補習導師，則需支付更高的費用，甚至可能達兼職補習導師收費的兩倍。而聘請現職教師的收費更高，每小時接近 $400。

2. 學生的教育水平

學生的教育階段亦直接影響補習的價格。一般來說，高年級學生的補習費用會高於低年級。例如：
●    全職補習導師為中一學生補習的時薪約為 $300；
●    而中六學生的時薪則可達 $400。

此外，學生的學習進度和需求亦會影響收費。如果學生的學科基礎較弱，導師可能需要額外準備個人化的溫習筆記、練習題目或模擬試卷，這些「附加服務」亦會令價格上升。

3. 單對單 VS 小組補習

單對單補習的費用通常高於小組補習。一般來說，小組補習的收費約為單對單補習的六至七折，具體收費需按小組人數和實際情況而定。

更多尋補 Tutor Circle 文章

尋補 Tutor Circle

尋補- Tutor Circle 於2014年成立，成為全港首創的私人補習中介平台，逾十萬名導師登記，累計已服務超過80,000名學生，家長滿意程度達95%，是現時本港唯一能夠提供所有導師資歷及學歷證明的補習配對平台。平台的「搜尋導師」頁面，提供全透明已認證導師檔案，家長可根據學費、地區、年班、科目、導師資歷為子女篩選心儀補習老師。

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尋補-Tutor Circle補習配對流程

（特約）

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