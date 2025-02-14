情人節2025｜2.14情人節全線門市限定！　一芳水果茶大杯買一送一

▲ 今天於一芳門市購買「一芳水果茶」大杯，即享買一送一優惠。

【2月14日/情人節2025/情人節優惠】今天是2月14日西方情人節，不少情侶已計劃慶祝活動，若未有打算的，不妨跟另一半，先來一杯手搖飲品！一芳台灣水果茶趁今天甜甜蜜蜜的日子，推出一日限定優惠，凡於全線門市購買一芳水果茶L杯（大杯），即享買一送一優惠，簡單又不失幸福感！

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向伴侶表達愛意的好時機，必定是今天情人節！一芳台灣水果茶表示，若買一送一的水果茶大杯送罄，則會以其他指定飲品代替，優惠亦不可與其他優惠同時使用。提提大家，如果另一半希望加購飲品配料，需以正價計算啊，快啲去買啦！

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