  • 18°C
香港時間：2025214日 (五) 11:47

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情人節2025｜2.14情人節全線門市限定！　一芳水果茶大杯買一送一

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

今天於一芳門市購買「一芳水果茶」大杯，即享買一送一優惠。

【2月14日/情人節2025/情人節優惠】今天是2月14日西方情人節，不少情侶已計劃慶祝活動，若未有打算的，不妨跟另一半，先來一杯手搖飲品！一芳台灣水果茶趁今天甜甜蜜蜜的日子，推出一日限定優惠，凡於全線門市購買一芳水果茶L杯（大杯），即享買一送一優惠，簡單又不失幸福感！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位

向伴侶表達愛意的好時機，必定是今天情人節！一芳台灣水果茶表示，若買一送一的水果茶大杯送罄，則會以其他指定飲品代替，優惠亦不可與其他優惠同時使用。提提大家，如果另一半希望加購飲品配料，需以正價計算啊，快啲去買啦！

點擊圖片放大

更多優惠報道：

麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸 5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場

元宵節+情人節｜一連4晚朗豪坊浪漫打卡 白紙市集首個戀愛配對遊戲

機票優惠｜大灣區航空推情人節機票優惠 $520兩張曼谷/台北來回機票包行李

飲食情報｜壽司郎聯乘米芝蓮星級日本主廚  情人節推5款期間限定口味

情人節食譜｜情人節零失敗食譜大合集 心形多士外觀吸引+豬仔瑪德蓮甜到漏

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
12:07 2025/02/13
免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
情人節2025｜Dior推情人節別注系列　Dioramour花朵愛心主題迎佳節
12:05 2025/02/13
情人節2025｜Dior推情人節別注系列　Dioramour花朵愛心主題迎佳節
情人節2025｜情侶品酒談心以「色」示愛　奔富4色限量版紅酒表心意
13:35 2025/02/13
情人節2025｜情侶品酒談心以「色」示愛　奔富4色限量版紅酒表心意
戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65
16:14 2025/02/13
戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65
惠康優惠｜惠康一連七日6大優惠每日送$80電子券　過百款產品$8＋情人節免費派西蘭花
19:45 2025/02/13
惠康優惠｜惠康一連七日6大優惠每日送$80電子券　過百款產品$8＋情人節免費派西蘭花
情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設
今日 00:30
情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設

你可能感興趣

免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
12:07 2025/02/13
免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
情人節2025｜Dior推情人節別注系列　Dioramour花朵愛心主題迎佳節
12:05 2025/02/13
情人節2025｜Dior推情人節別注系列　Dioramour花朵愛心主題迎佳節
情人節2025｜情侶品酒談心以「色」示愛　奔富4色限量版紅酒表心意
13:35 2025/02/13
情人節2025｜情侶品酒談心以「色」示愛　奔富4色限量版紅酒表心意
著數優惠 餐廳情報 飲品 情人節

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛
嚴重意外｜西班牙集訓受重創　18歲內地足球新星腦死亡
嚴重意外｜西班牙集訓受重創　18歲內地足球新星腦死亡
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
英年早逝︱年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念
英年早逝︱年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念