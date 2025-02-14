流感高峰期︱高雄骨科名醫驚傳猝逝　寒流來襲惹流感奪命 昔同窗惋惜：好人沒好命

▲ 高雄骨科名醫驚傳猝逝 寒流來襲惹流感奪命 昔同窗惋惜：好人沒好命

【骨科名醫／吳明峯／流感】R.I.P！高雄市骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯，在上週六突因身體不適入院，12日病情急轉直下，同日晚間搶救無效身亡，終年62歲。

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綜合台媒報道，吳明峯於上週六（8日）正值寒流及流感高峰期時，因身體不適住院；未料12日病情急轉直下，當日晚間搶救無效。中正骨科官網公告顯示，原本14日早上有吳明峯的門診，已改由骨科醫師廖志祥代診。

噩耗傳出後，吳明峯昔日同窗感到惋惜，悲痛嘆「好人沒好命」。

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看診病患最快只需84秒 被譽「暴診天王」

據悉，吳明峯畢業於國立陽明醫學大學醫學系，生前任職高雄市中正脊椎骨科醫院院長，亦曾任台北市仁愛醫院骨科主治醫師、高雄市立民生醫院骨科主任。專長是關節微創重建手術、脊椎手術、退化性關節炎、關節病變、骨質疏鬆症。在其任職高雄市立民生醫院骨科主任時，每日看診人數幾乎超過300人，被病患稱為「暴診天王」。

吳明峯更因此被監委調查，發現他看診一名病患用時1.4至3.7分鐘；以醫生沒有超時工作12小時計算，吳明峯最快只需84秒就能看完一個病患。對此，吳明峯坦言，這可能是他一部分的「個人魅力」；病人多，絕對不是好事情，同時看診速度也需要加快。

由於看診時間過短，監委對其提出糾正，要求民生醫院改進。但院方對此表示不滿，認為醫生的看病品質與看病速度不應混為一談。吳醫生的病患也沒有因之後的看診時間變長而減少，「難道病患沒有選擇醫生的權利嗎？我甘願等！」可見吳明峯名醫的口碑。

同場加映：防流感辦公室必備10招

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出流感高峰期期間，辦公室內的病毒傳播風險大幅上升，影響打工仔健康。他引述過往研究指出，如生病同事在未有戴口罩的情況下，與其他同事對話15分鐘，傳染病毒的風險比起戴口罩高出4.7倍之多。而且，有實驗證明，開窗通風可降低82%的氣溶膠病毒濃度，但礙於天冷和辦公室裝修，未必能夠經常開窗保持空氣流通。故此，他建議10招讓打工仔自保，正值流感高峰期仍能保衛健康：

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同場加映：10種緩解感冒不適食物

英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物：

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