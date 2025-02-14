深圳租迷你倉｜北上消費有位擺！時昌迷你倉進軍深圳　港人免費試用半年兼9折優惠

▲ 時昌迷你倉進軍深圳，首站選址深圳鹽田，倉租最平209元人民幣，港人更可免費試用6個月。

近年不少港人北上消費，時昌迷你倉宣布進軍深圳市場，首站選址深圳鹽田，推出大、中、小型倉庫選擇，推出低至9折優惠，倉租最平209元人民幣，港人更可免費試用6個月。

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深圳租迷你倉｜距離蓮塘口岸約20分鐘

時昌迷你倉創立24年，於港澳設31間分店，公司創辦人時景恆在社交平台Threads發文，宣布公司將於下星期在深圳開設分店，選址深圳鹽田綜合保稅區，距離蓮塘口岸約20分鐘。

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深圳租迷你倉｜距離蓮塘口岸約20分鐘

時景恆於內文表示，港人可以免費試用6個月，同時開啟已開啟了微信小程序，方便用家隨時開戶。目前深圳分店設有大、中、小型迷你倉選擇，以一個月起租，另有3、6、12及24個月租期，同時推出倉租低起9折優惠，最平只需209元人民幣。

時景恆直言：「鍾意北上消費嘅朋友可以諗吓租個迷你倉擺嘢，倉費係香港四折。 」有網友稱詢問何時可以租深圳倉包一程香港運輸，他更豪言「如果你幫襯行家，你搬過嚟俾個優惠你。如果你用緊我哋DM我俾返個大折扣你多謝支持。」

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深圳時昌迷你倉：

地址：深圳鹽田區鹽田路2015號鹽田綜合保稅區沙頭角片區工業區28棟916

電話：（86）15323894878

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