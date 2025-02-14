雲浩影戀情︱Cloud承認與唱片監製T-Ma了解中　 雲浩影透露情人節將齊「食個飯」

▲ 雲浩影承認與唱片監製T-Ma了解中， 透露情人節將齊「食個飯」。

【雲浩影 / 女神 / 馬敬恆】現年27歲新一代宅男女神雲浩影（Cloud）被指與富貴唱片監製馬敬恆（T-Ma）撻著。在網上更流傳出相片，可見Cloud與T-Ma出席朋友聚會時，二人舉止甚親密，Cloud更左手搭在T-ma膊頭依偎在男方身上，不似只是一般朋友。

在昨日（2月13日），Cloud出席時裝品牌活動承認與T-Ma「了解中」，而且更甜笑回應傳媒指：「了解咗3個月。」更直言她對家人也是以「了解中，畀啲空間」解釋二人關係，Cloud表示讚賞T-Ma有才華，而且很有紳士風度、細，懂得照顧別人，但表明彼此也是以事業為重。

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▲ Cloud出席時裝品牌活動，承認與T-Ma「了解中」。

雲浩影戀情︱Cloud認情人節有約

今日2月14日是二人「了解中」後的首個情人節，Cloud大方表示屆時二人會一起：「食個飯」被問會否期待收花，Cloud也坦言期待，直認：「我比較喜歡儀式感。」

但她卻表示，現在此年代不一定是男士送花，女士也可送花給男士，表示如果送的話，自己會送太陽花給對方，更自揭：「之前互相都有送花。」

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雲浩影戀情︱富貴唱片監製T-ma

人氣唱片監製T-ma擁有自己的Studio，所有設備更是相當昂貴，他曾與馮允謙、G.E.M. 、MC張天賦、姜濤、陳卓賢、姚焯菲等合作，而他在去年為雲浩影監製《Too Good To Be》和《Dizzy》，相信由此結緣。

至於Cloud在入行前有位男朋友Ryan，她在19歲時與對方拍拖，而Ryan更是其初戀男友，兩人從中學時認識，當日也全力支持Cloud參加《全民造星III》，齊走過高山低谷，無奈可惜最終未能修成正果，他們9年情在2023年結束，Cloud曾透露二人是和平分手。

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