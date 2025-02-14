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太空油｜政府刊憲禁依托咪酯等毒品　禁毒專員：立法可加強阻嚇力

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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政府今日刊憲，將「太空油」主要成分依托咪酯及3種類似物列為毒品。（資料圖片）

【太空油 / 危險藥物 / 毒品】政府今日（14日）刊憲，修訂《危險藥物條例》，將「太空油」主要成分依托咪酯及3種類似物列為毒品，即日生效，管有和服用最高可被判監禁7年及罰款100萬元。禁毒專員李基舜在電台節目表示，販運毒藥罰則最高判處終身監禁，相信立法後會加強阻嚇力，提高市民及青少年的警戒心，有助減少吸食情況。

至於會否令太空油地下化，他表示不擔心，由於吸食毒品一向較為隱蔽，會加強求助熱線服務，鼓勵吸食者主動求助，社福機構將會主動找出隱藏吸食者。

對於政府同時將依托咪酯類似物美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯列為毒品，李基舜指，類似物與依托咪酯化學結構相近，有麻醉作用，而政府過去化驗太空油驗出約4公斤相關物質，屬於少數，但仍要「防患於未然」，避免毒販將相類似的化學物質加入太空油。

社區藥物教育輔導會總幹事伍家順指，太空油已在香港流行超過2年，如何去買、如何去吸食等資訊遍佈年青人圈子，惟要在短期內杜絕未免過於樂觀，將依托咪酯列為毒品後會起阻嚇作用，立法是利多於弊。

伍家順提議引入3層預防機制，針對高危青少年的家長、教師、同學；有吸食電子煙及朋黨行為的高危青少年及正在吸食太空油的年青人，進行不同程度介入，並提供工作坊等資源，加強家長及教師認清太空油的禍害。

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