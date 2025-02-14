網絡熱話｜5小學生港鐵車廂圍坐地下玩啤牌　目擊者：班𡃁仔不知幾陶醉

【港鐵/小學生/育兒】近日，有網民在港鐵車廂內，目擊5名穿著校服小學生坐在地上玩啤牌敗壞風氣，並指「成班靚仔不知幾陶醉」。但有人質疑︰「唔使大驚小怪，可能係橋牌組？」，網民反應各異。

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小學生港鐵玩啤牌｜網民指公共場所敗壞風氣

繼早前有小學生球場食煙惹熱議後，又一單關於小學生在公共場所做出不雅行為。目擊網民在「慈雲山資訊交流」FB專頁發文，上載一相片表示：「今日睇到新聞話要資助啲學校，而家連小學生都搞成咁，唉，仲好意思收資助。」事件發生在繁忙時間的港鐵車廂內，當時的情況讓不少乘客感到驚訝。5名穿著校服小學生在車廂內圍成一圈坐在地上，似乎全然不顧周圍的環境，專注於手中的卡牌遊戲。

小學生港鐵玩啤牌｜阻礙乘客，必須教育

隨著事件的曝光，網民們的反應各異，一些網民認為，這樣的行為不必大驚小怪，可能只是小學生在玩橋牌或者卡牌遊戲，樓主及相片均未有任何證據顯示，這批小學生打啤牌涉及賭博，「如果冇賭錢嘅話又有咩問題呢？」「可能係橋牌組？」、「係咪潛烏龜？」。

樓主應網民表示，該批小學生正在「鋤D」（鋤大弟），「一，阻住通道；二，着住校服；三，着住校服影響形象。」「呢個係團體活動影響車廂秩序。」「佢而家五個小朋友，阻住通道，影響他人出入，已經唔合格。」，其後繼指「年紀太細攞副啤牌出嚟唔係咁好，真係有啲核突」。

不過，有網民仍覺得樓主小題大做：「關你咩事？」「除咗地方唔適合，阻到人，其實無乜嘢。」樓主則說：「影響他人，影響自己學校聲譽形象破壞，呢啲就關我事。」樓主又再重申：「唔知佢哋係乜嘢學校，亦唔知佢哋係乜嘢人，但係呢種態度，同着住校服確係唔適合，仲要係四五年班，感覺可惡。」

有網民批評樓主是極端的「道德主義者」，樓主回應說：「呢啲行為實屬錯誤，就係好多人去維護呢啲小朋友，搞到道德淪亡。」另一部分網民則對小學生在公共場所的行為表示擔憂。他們指出不但影響其他乘客，且不符合公共交通的守則，並呼籲家長和學校應加強對孩子的教育，引導他們在公共場合的行為舉止。

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