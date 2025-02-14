冷清商場｜彭秀慧途經時代廣場被冷清畫面嚇親　網民分析變死場原因建議借場拍喪屍戲

▲ 想不到作為銅鑼灣地標的時代廣場也變得如此冷清，難怪彭秀慧感傷心。

【彭秀慧/時代廣場/經濟低迷】近年經濟低迷，坊間結業成風，香港商場假日人流依舊稀少，昨日導演彭秀慧於晚飯時間途經銅鑼灣時代廣場，就見到現場極度冷清，令她感到傷心，網民也同樣唏噓，並逐點分析變死場原因！

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香港死場｜彭秀慧被時代廣場冷清畫面嚇倒

彭秀慧是香港導演、監製和舞台劇演員，情感向來豐富，喜歡留意身邊的一事一物，昨晚她途經銅鑼灣時代廣場，就從7樓向下拍了一張照片，見到昔日人來人往的商場竟然只剩小貓三四隻，連彭秀慧也倍感唏噓，並上載照片至社交平台留言謂：「尋日去咗時代廣場，時間係晚上七點半，俾入面嘅冷清嚇親，真係嚇到有啲傷心。」

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香港死場｜網民分析時代廣場變死場原因

網民見狀十分有共鳴，並於「Threads」轉載彭秀慧的帖文，並留言指不只時代廣場變死場：「琴（尋）日食完飯8點鐘，海港城都係死城，不如坐office既（嘅）收工落嚟企個鐘，就知點解無生意。」因而引起熱烈討論。

有不少網民都認為時代廣場存在不少問題，變死場已不是近年的事：「Times死左十幾年，地點唔係靚，仲要有銅記大地主希慎爭生意」、「時代廣場d（啲）間隔根本唔好行，早年設計」、「時代樓上平時都冇乜人㗎啦，係得賣運動嘢/outlet 嗰層先叫多人 」、「時代廣場都已經過晒氣啦」。

同場加映：香港升降機樓層英文意思

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香港死場｜網民：啱哂拍喪屍戲！

有人甚至建議有關方面可以借出時代廣場拍攝喪屍戲：「建議政府旅發局搵running man嚟玩，而（依）家死城咁，啱晒，亦都可以投資拍攝以喪屍為主題嘅電影，韓國人都好識拍喪屍戲啊，啱哂！」

亦有人慨嘆不只時代廣場，其實整個香港的商場都差唔多，更點出最大「死因」：「有錢嘅移晒民，冇錢嘅返深圳，留返係度嘅又點會洗錢？」又無奈表示：「因為我們大量失業，點會敢出街消費呢⋯⋯」有正能量一點的網民則呼籲大家多點留港消費。

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