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保護兒童社交｜Instagram推青少年帳號設5大保護措施　家長可設使用IG時限＋查看聊天帳號

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Instagram推青少年帳號設5大保護措施，家長可設使用時限及查看聊天帳號等。

【網絡安全/Instagram/IG青少年帳號/兒童社交/青少年社交】Facebook母公司Meta於本月11日，在亞太地區包括香港、台灣等地推出Instagram「青少年帳號」，將註冊年齡13至17歲的用戶，自動變為「青少年帳號」，當中設有多項監護功能，如家長可設使用時限、查看聊天帳號等，藉以確保青少年在家長指導下安全使用。

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社交平台Instagram現時規定，必須年滿13歲方可建立帳號，若13歲以下用戶，則須在帳戶個人簡介中清楚表明該帳戶是由家長或管理人所管理。

隨著現時年輕人喜愛利用社交媒體與朋友聯繫和探索興趣，令青少年更容易接觸到不安全或不適當內容。Instagram今年起在全球不同地區推出「青少年帳號」功能，將註冊年齡13至17歲的用戶，自動變為「青少年帳號」，而16歲以下的帳號更全部轉為「不公開」，相關監護措施包括：

IG青少年帳號功能｜1. 不公開帳戶

青少年需接受新的追蹤者，而遭拒絕的追蹤者將無法查看青少年的帳戶內容或與其互動。這適用於所有16歲以下的青少年（包括現有和新註冊的Instagram帳戶），以及註冊時未滿18歲的青少年。

IG青少年帳號功能｜2. 訊息限制

系統將採用最嚴格的訊息設定，青少年僅能接收來自已追蹤對象或先前曾建立聯繫之帳戶的訊息。

IG青少年帳號功能｜3. 敏感內容審查

系統將自動啟用最嚴格的敏感內容過濾，避免青少年在「探索」和「Reels」上接觸敏感內容（例如暴力、自殘、性等相關內容）。

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IG青少年帳號功能｜4.互動限制

只有青少年所追蹤的用戶才能標注或提及他們。系統也會自動啓用最高強度的反霸凌功能「隱藏字詞」，過濾青少年留言和私訊請求中的冒犯性字詞和用語。

IG青少年帳號功能｜5.使用時間提示

青少年每日使用Instagram 60分鐘後，系統將發出休息提示。

IG青少年帳號功能｜6.睡眠模式

睡眠模式將在每日晚上10時至次日早上7時自動開啓。在睡眠模式期間，系統會關閉Instagram通知並開啟自動回覆訊息功能。

IG青少年帳號功能｜家長3大監護功能

Meta表示，未來數月家長或監護人可與子女設定監護關係，家長監護功能包括：

IG家長監護功能1｜設定家中青少年可以使用IG和／或Threads的時間上限。

IG家長監護功能2｜批准或拒絕家中青少年有關降低其網絡安全設定防護強度的要求。

IG家長監護功能3｜查看有關家中青少年如何使用IG的洞察報告，包括家中青少年曾與哪些帳戶聊天（但不能查看聊天內容）。

若16歲以下青少年想在Instagram使用保護性較低的設定，必須先啟用家長監護功能並得到父母同意。

Meta亦表示，由於青少年可能謊報年齡，例如當他們在建立新帳戶時使用成人出生日期，所以該企將會從多方面進行年齡驗證。而青少年帳號若年滿18歲，可在設定中編輯其生日，就可結束監護關係。

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