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valentine's day︱情人節「憑實力單身」？研究揭3種人格恐一世A0　1種伴侶狀態幸福感不如「哥布林」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

情人節「憑實力單身」？研究揭3種人格恐一世A0　1種伴侶狀態幸福感不如「哥布林」

【valentine's day／情人節2025／單身／人格分析／出pool】想脫單無咁易？德國布萊梅大學最新研究顯示，有3種人格特質的人最容易一輩子單身，需要特別關心照顧。不過，就算A0也未必等於loser，因另有研究指出，1類人即使有伴，幸福感體驗卻不如單身。

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Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

3種人格特質恐一世單身

德國布萊梅大學（Universität Bremen）及蘇黎世、柏林和多倫多大學的國際團隊提出最新研究，針對7.7萬名50歲以上的歐洲人，進行單身及有伴侶人士的性格特徵及生活滿意度調查。參與者被分為「有伴侶」、「從未有和伴侶同居經驗」、「沒有過婚姻」、和「從未建立過任何認真關係」4類，同時依照開放型、盡責型、外向型、親和型、沉穩型等5種人格特質進行分析。

結果發現，單身者的性格都缺乏責任感較內向不太樂於體驗生活等，容易導致孤獨終老。但這些差異會根據個人對單身的定義而有所不同，但最明顯的差異是在對人從未有過任何「認真關係」。

開放外向型單身者要格外照顧

另外，以性別來看，單身女性的生活滿意度高於男性，男性對於單身、有無伴侶的差異特徵會更明顯。年紀越大、收入越高的單身人士，和同年齡有伴侶者，在沉穩、責任感方面的差異較小；中老年單身人士對於自己的現況會更滿意。

而在5種人格特質中，從未經歷過任何認真戀愛的人，與有過戀愛經歷或有交往經驗的單身者相比，開放型和外向型的人格特質得分較低，生活滿意度也不高。研究員Julia Stern表示，要格外照顧或關心這類單身者。

同場加映：年輕人不婚5大原因

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1種伴侶狀態不如單身

《Evolutionary Psychological Science》亦曾刊載研究，針對來自12個國家包括美國、英國、中國、日本、俄羅斯、西班牙、波蘭、烏克蘭、賽普勒斯、阿曼、秘魯及埃及、共6338名受試者，測試6項關於評估幸福感程度的重點指標，包括生活滿意度、情緒幸福感、快樂程度、樂觀程度、生活意義與關係滿意度。受試者平均年齡為32.7歲，被分類為5大族群：

  • 已婚人士（29.4%）
  • 有正在交往的伴侶（23.5%）
  • 自願單身（不渴望戀愛；19.3%）
  • 非自願單身（渴望戀愛但未能吸引對象；12.2%）
  • 分手後單身（9.1%）

研究分析結果顯示，「已婚人士」在6項指標中皆獲得最高分數；相反，「非自願單身者」的各項指標得分則位居最後。至於不特別渴望擁有戀愛關係的「自願單身者」，通常比「分手後被迫單身」的人更分數更高，原因或許是後者還未能完全抽離上一段感情，情緒狀態較不穩定，未能完全享受單身生活；但前者本身已對單身狀態感到滿意，因此更易獲得快樂。

另外，研究團隊亦發現，有些人即使身處戀愛關係，幸福感體驗卻不如單身。研究作者Menelaos Apostolou表示，親密關係的「品質」實際上比「狀態」更能影響情緒幸福感，這種幸福感並非僅僅來自於「擁有伴侶」的狀態，而更取決於關係品質帶來的感受。一些關係品質差的伴侶即使已婚，也可能比單身者收穫更多負面情緒和更低的生活滿意度；不適合的關係反而可能帶來負面影響。因此，Apostolou認為，不應為了追求特定關係狀態而勉強自己。

同場加映：12大「出pool」地雷

Apostolou還曾發表研究分析734名受試者，發現有12種行為不利於調情或感情升溫。想要脫單的人士請留意以下指南，避免踩中「出pool」地雷：

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