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情人節優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一情人節優惠　$46起自選5球雪糕口味

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Häagen-Dazs情人節推出雪糕買一送一優惠，每份平均$46自選5球雪糕口味。

今日情人節，不少店舖都推出節日優惠！Häagen-Dazs推出情人節雪糕窩夫買一送一限定優惠，5球自選口味雪糕，再配上窩夫和水果，平均每份只需$46！情侶們趁著情人節一起去共度浪漫又甜蜜的節日！

Häagen-Dazs優惠｜情人節雪糕窩夫買一送一

適逢情人節，Häagen-Dazs推出「心花怒放」雪糕窩夫買一送一限定優惠，當中包含5款自選口味雪糕球，配以窩夫及水果，每份$92起，平均每人僅需$42！優惠更適用於2月14日情人節及3月14日白色情人節，喜歡吃甜品的大家切勿錯過！

Häagen-Dazs推出「心花怒放」雪糕窩夫買一送一限定優惠。（官方圖片）

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Häagen-Dazs買一送一優惠
預訂日期：即日起至2月16日
優惠日期：即日起至3月16日
地址：香港所有Häagen-Dazs分店（不適用於The Pulse專門店）
Klook預訂優惠

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