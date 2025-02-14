屈臣氏優惠｜屈臣氏買4支牙膏送$461禮品　買6支加碼送陶瓷碗

▲ 屈臣氏超值優惠，買4支高露潔牙膏送$461禮品，買6支加碼送陶瓷碗。

【著數優惠/屈臣氏 Watsons/高露潔牙膏】屈臣氏 Watsons推出超值優惠！現購買4支高露潔牙膏，即送總值$461禮品，當中包括食油、砧板、去污液、牙線，性價比極高！

屈臣氏優惠｜買4支高露潔牙膏送$461禮品 買6支加碼送陶瓷碗

現時只要到屈臣氏門店購買4支高露潔光感白紫鑽煥光美白牙膏100克（$49.9/支），或高露潔光感白白金牙膏85克（$49.9/支），或高露潔快速美白牙膏（$49.9/支），即送多款家品及日用品，總值共$461，包括：

Buzz Zakka抗菌防霉松木纖維砧板

獅球嘜粟米油1升裝2件

潔而亮特強去污液精新檸檬芬芳500毫升裝1支

屈臣氏牙線棒50支3盒裝

若購買6支高露潔牙膏，再加送KAKAO FRIENDS陶瓷碗套裝4個。

屈臣氏優惠｜買牙膏送禮品詳情即

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屈臣氏優惠｜網店限定買6支牙膏送$738禮物

另外，屈臣氏網店限定，買6支高露潔光感白紫鑽煥光美白牙膏100克（$49.9/支），或高露潔光感白白金牙膏85克（$49.9/支），即送總值$738禮品，當中有獅球嘜粟米油2支、維他無糖冷泡茶4排等等。

優惠期：即日至2月18日

贈品數量有限送完即止，詳情請到店內查詢。

資料來源：Watsons

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