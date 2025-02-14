  • 17°C
香港時間：2025214日 (五) 18:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屈臣氏優惠｜屈臣氏買4支牙膏送$461禮品　買6支加碼送陶瓷碗

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

屈臣氏超值優惠，買4支高露潔牙膏送$461禮品，買6支加碼送陶瓷碗。

【著數優惠/屈臣氏 Watsons/高露潔牙膏】屈臣氏 Watsons推出超值優惠！現購買4支高露潔牙膏，即送總值$461禮品，當中包括食油、砧板、去污液、牙線，性價比極高！

TOPick一分鐘
新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位

屈臣氏優惠｜買4支高露潔牙膏送$461禮品 買6支加碼送陶瓷碗

現時只要到屈臣氏門店購買4支高露潔光感白紫鑽煥光美白牙膏100克（$49.9/支），或高露潔光感白白金牙膏85克（$49.9/支），或高露潔快速美白牙膏（$49.9/支），即送多款家品及日用品，總值共$461，包括：

  • Buzz Zakka抗菌防霉松木纖維砧板
  • 獅球嘜粟米油1升裝2件
  • 潔而亮特強去污液精新檸檬芬芳500毫升裝1支
  • 屈臣氏牙線棒50支3盒裝

若購買6支高露潔牙膏，再加送KAKAO FRIENDS陶瓷碗套裝4個。

屈臣氏優惠｜買牙膏送禮品詳情即

點擊圖片放大看$461禮品包詳情：

點擊圖片放大
+10
+9

屈臣氏優惠｜網店限定買6支牙膏送$738禮物

另外，屈臣氏網店限定，買6支高露潔光感白紫鑽煥光美白牙膏100克（$49.9/支），或高露潔光感白白金牙膏85克（$49.9/支），即送總值$738禮品，當中有獅球嘜粟米油2支、維他無糖冷泡茶4排等等。

優惠期：即日至2月18日

贈品數量有限送完即止，詳情請到店內查詢。

資料來源：Watsons

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸　5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場
19:41 2025/02/12
麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸　5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場
免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
12:07 2025/02/13
免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
一田廚具展｜沙田HomeSquare舉辦一田廚具展　名牌鍋具/餐具低至3折+60元起入手Staub
19:20 2025/02/13
一田廚具展｜沙田HomeSquare舉辦一田廚具展　名牌鍋具/餐具低至3折+60元起入手Staub
戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65
16:14 2025/02/13
戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65
惠康優惠｜惠康一連七日6大優惠每日送$80電子券　過百款產品$8＋情人節免費派西蘭花
19:45 2025/02/13
惠康優惠｜惠康一連七日6大優惠每日送$80電子券　過百款產品$8＋情人節免費派西蘭花
情人節優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一情人節優惠　$46起自選5球雪糕口味
今日 12:29
情人節優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一情人節優惠　$46起自選5球雪糕口味

你可能感興趣

麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸　5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場
19:41 2025/02/12
麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸　5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場
免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
12:07 2025/02/13
免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點
一田廚具展｜沙田HomeSquare舉辦一田廚具展　名牌鍋具/餐具低至3折+60元起入手Staub
19:20 2025/02/13
一田廚具展｜沙田HomeSquare舉辦一田廚具展　名牌鍋具/餐具低至3折+60元起入手Staub
著數優惠 屈臣氏 Kakao Friends 家品 美容 護理

最高瀏覽

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似