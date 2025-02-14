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人夫出軌｜居屋貼整牆大字報斥人夫偷食 酒店記錄轉賬明細大公開

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撰文： 王月明

發布時間： 60 分鐘前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

居屋貼整牆大字報斥人夫偷食，酒店記錄轉賬明細大公開，疑人妻現身說法。

伴侶在感情應對彼此忠誠。有人在情人節前夕於Facebook「突發事故爆料」群組發帖，指其遇到在居屋內有人張貼整牆大字報爆料有人夫偷食，並附上「罪證」，此時引起熱議後，竟引來疑似人妻現身回應。

夫妻關係｜「職業小三」從事3年捉過百人夫偷食　揭5大行業男人最易出軌

人夫出軌｜大字報列「罪證」報人夫偷食

樓主早前在居屋見到整牆大字報，感嘆「富榮花園現場，好大嘅情債」。據圖片可見，有人在1個大型裝置的兩扇門貼滿寫有「罪證」的白色字報共16張。文中詳細列明任副的部分個人資料、租住酒店記錄、酒店地址及轉賬明細，並勸告人妻早日「覺醒」：

「人夫XXX出軌偷食，家住富榮花園，從事IT行業，XX房車（車怕號），曾使用電話號碼9XXXXXXX及5XXXXXXX，四圍約女偷食，左邊係舊年11月中貼錢俾女旅行FPS（轉數快）記錄。」

文中詳細列明任副的部分個人資料、租住酒店記錄、酒店地址及轉賬明細，並勸告人妻早日「覺醒」。（取自Facebook「突發事故爆料」群組）

「X太請查以下爆房記錄（部分），7/11: Agoda旺角盛世飯店；12/11: FunNow App尖咀Hillwood House；14/11: Agoda旺角Holiday Inn Express。」

在大字報的結尾還語重心長勸告人妻：「你老公仲同情婦話你又老又肥無感情，而且仲話你都有偷食約佬，而且你老公打算同你離婚，希望你早日覺醒，唔好再蒙在鼓裡。」

樓主隨後留言道「唔知X太睇唔睇到呢？定係X生睇到先？」，疑有人妻現身說法，留言道「我係佢老婆X太，唔該晒你話我知」。

有人在1個大型裝置的兩扇門貼滿寫有「罪證」的白色字報共16張。（取自Facebook「突發事故爆料」群組）

人夫出軌｜網民：是緣是債是場夢

此事引起網民熱議，紛紛圍觀，「是咪情婦嘅情人/配偶貼㗎」、「依家興公審」、「情婦想趕走正室」、「是緣是債是場夢」、「渣男」、「債就一定的啦，是否情債就難說，因為追數佬都會咁樣來追債」、「願者上鉤」、「各情各願，錢銀瓜葛，鬧劇一宗」、「是緣是債是場夢」。

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