東瀛美食｜遊福岡親摘甜王嘗富有柿　感受久留米在地食材滋味

▲ 柿子種類繁多，包括西村早生、早秋、太秋、松本早生富有、富有和冷藏柿等。(久留米市提供)

近年福岡漸成港人遊日熱門地，位於福岡縣南部的久留米市擁有豐富的自然風光和美食。近日在港舉辦的「久留米市美食．觀光之旅」旅遊美食分享會，便為港人帶來最新旅遊資訊及美食文化。

由久留米市和久留米市農業協同組合於跑馬地Cotton Lane Cafe舉辦的分享會，除了獲久留米市長原口新五親臨介紹當地的景點及旅遊資訊，更直送最時令食材到港，炮製成 Kurume Afternoon Tea Set，藉此宣揚其美食文化魅力。

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久留米新麵食

港人一般在日常生活中食到的意粉都由小麥麵粉製成，日本就首次推出以沙律菜製成的意粉，麵糰和原味醬汁均使用久留米市全農久留米沙律菜部所種植的沙律菜。麵條以獨特的方法揉入沙律菜泥，口感彈牙；而醬汁則由攪碎的沙律菜泥、大蒜、花生和芝士等材料調製而成，風味獨特且有層次。麵條可根據個人口味，加入時令蔬菜、煙肉或海鮮一起炒，更添風味。

烏冬可謂日本「國民麵食」，而久留米蕪太郎烏冬由全農久留米蕪菁部與久留米製麵株式會社共同開發，使用大量的久留米善導寺、大橋地區蕪菁製作而成。這款烏冬口感滑順細緻，富有咬勁。包裝內附有湯包，湯中融合了攪碎的蕪菁蓉，使得烏冬麵條與蕪菁泥充分混合，讓食客能夠品嘗到蕪菁的天然風味，冷食或熱食皆可。

▲ 福岡甜王士多啤梨具濃郁果香和微酸的口感，數量較為少有的「淡雪」，呈櫻花淡紅色，入口濃郁香甜。(久留米市提供)

在地時令水果

被稱為水果王國的久留米市，盛產士多啤梨、葡萄、無花果及柿子等水果，而於9月底至12月中旬當造的柿，每年產量更達600噸。當地常見品種有太秋、松本早生富有、秋王等，當中又以被稱為「柿的王者」的富有柿最為有名。

富有柿生長在耳納山麓的紅土和山坡上，果大、多汁且糖度高，農家會在秋冬收穫期內採摘後，以袋密封再以嚴格的溫度管理放入雪櫃儲存，冷藏柿可長時間保存，食用時只需放在常溫解凍，隨時可以吃到上等口感及味道的柿子。

此外，士多啤梨是港人到日本旅遊時最喜歡購買的水果之一，而福岡縣在日本全國士多啤梨產量排名第二，每年12月至5月是士多啤梨的最佳採摘季節。其中，福岡甜王士多啤梨肉質厚實多汁，具有濃郁的果香和微酸的口感，蘸上甜香煉奶，口感恰到好處之餘，更將味道昇華得令人回味。

▲ 久留米市擁有豐富水源及優質大米，令清酒釀酒業自古得以蓬勃發展。(久留米市提供)

日本三大名釀地

除水果外，蔬菜及釀酒業都印證當地農產業穩健發達的發展，其蔬菜種類豐富，青梗菜、小松菜、沙律菜、青瓜、番茄、水菜、小蕪菁等都含豐富的維他命、礦物質和食物纖維，入口均清爽且清甜，適合與各式菜餚完美搭配。當地擁有豐富水源及優質大米，也令釀酒業得以蓬勃發展，與神戶的灘區、京都的伏見被稱為全國3大名釀地。當地各酒藏精心釀造出芝麻燒酌、草莓果酒等有久留米個性的清酒、生產、燒酎和葡萄酒等。

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