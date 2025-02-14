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台中新光三越氣爆意外｜台中新光三越氣爆釀4死37傷　83%倖存者患1後遺症　醫生：恐影響終生

焦點追蹤

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【台中新光三越氣爆意外／氣爆／倖存者／後遺症】新光三越氣爆意外截至今早已造成4死37傷，當中包括一個澳門家庭。這次氣爆意外並非台灣首宗，當地有多名醫生就事件發文，分析意外倖存者身心嚴重受損，恐怕傷勢和後遺症將會禍延一生。

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台中新光三越氣爆意外｜致多名死傷　醫揭最可怕是「震爆肺」

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒昨日（13日）就新光三越氣爆意外在其Facebook專頁發文，詳細分析氣爆意外後，倖存者將會經歷一輩子「沒有終點的馬拉松」的傷害，從初期的爆震傷為主，到中期的併發症，還有後續的後遺症，因此他直言「需建立倖存者長期健康監測追蹤」。

意外後建築物外圍情況：

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內部環境情況：

  • 氣爆後內部環境。（網上截圖）
  • 氣爆後內部環境。（網上截圖）
  • 氣爆後內部環境。（網上截圖）
  • 氣爆後內部環境。（網上截圖）
  • 氣爆後內部環境。（網上截圖）
  • 氣爆後內部環境。（網上截圖）

黃軒指出，室內氣爆意外會造成大量傷亡，高溫、衝擊波，以及建築倒塌。若氣爆發生時身處現場，在場人士會遭受嚴重燒傷、骨折，甚至死亡。而附近受影響的居民或救護人員、現場的倖存者等，恐防日後會患上創傷後壓力症候群（PTSD）。

台中新光三越氣爆意外｜在場傷者主要傷勢

黃軒引述過往研究，參照全球327宗工業氣爆事故，指出現場傷者當下會受到最嚴重的傷害：

1. 複合性燒傷

  • 83%傷患會合併2級或以上的燒傷，平均燒傷體表面積達32%
  • 丙烯腈（常見管線氣體）燃燒產生的氰化氫，會使皮膚壞死深度增加1.7倍

2. 爆震傷

場內的 「衝擊波」會導致肺泡破裂，造成醫生最不想看到的傷勢「震爆肺」。過往有臨床磁力共振報告顯示，氣爆現場傷者出現氣胸的情況高達41%，可見氣爆威力不容忽視。其次有其他器官被衝擊波震傷，造成肝臟撕裂。或被場內雜物撞擊導致顱骨骨折。

台中新光三越氣爆意外｜氣爆後遺症影響肺部+腎功能

倖存傷者過了3至7日後，會慢慢浮現其他連帶後遺症狀，如「化學性肺炎」。若傷者有在現場吸入過苯系化學物，72小時後會出現瀰漫性肺泡損傷，支氣管肺泡灌洗液中IL-8濃度快速飆升19倍，增加未來肺纖維化風險。此外，如現場曾有丙烯爆炸，化學物長遠來說亦會影響腎功能。

黃軒比喻倖存傷者的後續治療如同「沒有終點的馬拉松」，指出院後仍會有後遺症，包括呼吸系統和神經系統的損傷，心理創傷等。他綜合過往研究指出，倖存者經歷的後遺症可能長達一世，需建立倖存者長期健康監測追蹤。

  • 複雜性創傷後遺症：逾半倖存者會有心理陰影，當中有83%人對煤氣氣味產生恐慌反應，有67%出現「火光閃回」現象 。
  • 老化和心血管風險：倖存者受爆破化學物影響，會較實際同年齡者提早老化了8.7歲。研究指，每提早老化1年，患上心血管疾病的風險增加17%。

台中新光三越氣爆意外｜「震爆肺」恐是最壞情況 堵塞血管可致命

台灣整合醫學專科醫生姜冠宇就意外在Facebook專頁發文表示，處理氣爆現場的傷患最害怕遇到「震裂肺」的患者，因在壓力波震動而導致肺泡和微血管破裂，導致肺出血和肺水腫，嚴重會惡化成氣胸（俗稱爆肺）合併血胸、肺泡塌陷、氣栓等，甚至血液出現氣體上腦後出現腦栓塞（即中風）。他坦言，意外發生後的救護工作刻不容緩，指「比的是搶救時間」，越快越救得多人。

複雜性創傷後遺症6大誘因

據本港青山醫院資料，複雜性創傷後遺症一般會在創傷事件發生後數星期或數月後出現，但可能需時數年才得以察覺。曾受虐待或折磨的成年人在一段時間過後，可能會產生與世隔絕的感覺，甚至對整個世界和人與人之間的關係均失去信心。以下綜合6大誘因或致更大心理創傷：

  • 事件發生在童年，年紀愈小，創傷愈大
  • 創傷由父母或其他照顧者所造成
  • 極嚴重的創傷
  • 創傷持續一段長時間
  • 你被隔離
  • 仍然需面對施暴者或對自身安全有威脅的事

創傷後遺症 或於事發後6個月內出現

據本港青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。創傷後壓力症的病徵主要有3方面：

1. 出現回閃及夢魘

不斷發生回閃（flashback）及以為自己仍然活在創傷事件中。這種情況均可透過日間的回閃及晚間的夢魘發生。真實程度令你以為自己再次活在創傷事件中，不但令腦海浮現當時的情況，而且感覺到當時的情緒及感官，如恐懼、冒汗、聲音、氣味，甚至痛楚。即使一些雞毛蒜皮的事情也能觸發回閃。

2. 處於戒備狀態

長期處於戒備狀態，從而避開危機。同時亦會感到不能放鬆，過度戒備；亦會經常感到焦慮和難以入睡，周邊的人會察覺到你容易惱怒及過度焦慮。

3. 逃避及變得感情麻木

創傷事件於腦海內不斷的重溫令你感到極度不安，因此你會刻意令自己分心，例如故意令自己忙碌。你會不斷埋首於工作，或專注於自己的嗜好，例如玩填字遊戲或堆砌拼圖。你亦會逃避所有能令自己回想起創傷事件的人和物，而且盡量不會提及創傷事件。你亦可能會掩飾傷痛，裝作已痊癒了一樣，處理悲傷的情緒時會變得麻木及像失去了感覺一樣。你會逐漸疏遠他人或減少與人溝通，因此會令身邊的朋友或同事感到難以相處。

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