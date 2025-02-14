開倉優惠｜尖沙咀海港城情人節開倉 Hallmark行李箱$599起 名牌護膚品買一送一
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
尖沙咀海港城展銷集一連6日舉行「情人節精選 Valentine's Day Sale」，多款男女裝低至$50，香水$25起，手袋、銀包、手錶等減至幾百蚊有交易，名牌行李箱都有平，無論是買禮物給另一半，還是獎勵自己都相當適合，即睇下文了解詳情！
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開倉優惠｜Moschino、Versace香水$25起
尖沙咀海港城展銷集由2月12日至17日舉行「情人節精選 Valentine's Day Sale」，美妝及香水產品方面，Moschino、Versace香水最平$25就可入手，Acca Kappa按摩梳、造型梳及護理產品都有平，沐浴啫喱及身體潤膚露$150/5支。美容品牌Ingrid Millet多款熱賣產品買一送一，包括精華素、修護液、面膜、潤手霜等。
美妝及香水產品：
開倉優惠｜原價$2000名牌行李箱減至$599
至於服飾鞋包，各款男女裝低至$50，本地品牌APG 搞鬼TEE低至$169、Champion上衣$119，背包品牌Doughnuts買2件85折。同場還有Hallmark行李箱，20吋篋減至$599起。
服飾鞋包：
行李箱：
開倉優惠｜尖沙咀海港城情人節開倉詳情
日期：2025年2月12-17日
時間：11:00am - 9:00pm
地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 （尖沙咀站A出口）
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