哈哈哈新年喜戲｜結緍25年關係升華另一層次　姜皓文殷寧共組人生重要回憶

▲ 姜皓文除主演《哈哈哈新年喜戲》外，更和太太殷寧分別首次為電影擔任監製和編劇。(彭大偉攝)

近期賀歲片在社交媒體甚至社會都掀起熱議，除了3部話題賀歲港片，由姜皓文（黑仔）主演並首任監製、太太殷寧（姜太）創作的《哈哈哈新年喜戲》已於第二檔期上映，夫婦受訪分享拍攝時的甜酸苦辣。

姜太殷寧今次首任電影編劇，直言從未想過寫劇本，源於老公黑仔跟朋友傾談間提起賀歲片後，她就開始創作，覺得幾得意，她獲風水師告知「文昌星到位」創作會「得得哋」的情況下，完成《哈哈哈新年喜戲》的劇本。

而創作又得到老公的賞識，決心將故事引薦予投資者，最終落實開拍。

姜太接受不同傳媒訪問時都提到創作過程遇到不少困難︰「對於一個新人而言，每一步都好困難，終歸得到一位編劇朋友協助，創作過程間得到不少意見。」她認為能夠為觀眾在電影中帶來滿意的驚喜，是首次創作劇本最大的成功。

▲ 殷寧首次創作電影劇本，認為比想像中更困難。(彭大偉攝)

首任監製難度高

由於電影劇本由姜太創作，作為丈夫的姜皓文，理所當然並首次為電影監製，他形容這只屬銜頭。「始終都要參與並協助整個拍攝流程，其實係一個打雜，咩都要做，買飯都係我買！」

黑哥透露構思電影時想過將《呆佬拜壽》、《小男人周記》等經典賀歲片元素加入故事當中，藉此向這些作品致敬。「同太太創作的故仔撞出來的效果好新鮮，有更多聯想空間和信息帶給觀眾。」整個拍攝過程花上100日完成，黑仔形容困難重重且一步一驚心︰「每日都有大小辛酸苦況發生，都令到我們飲泣過、大喊過、爭吵過，壓力大到爆煲。」黑仔慶幸有不少朋友「睇唔過眼」，向他們伸出援手，並在太太的協力下，所有困難終逢兇化吉。

▲ 黑仔坦言恨拍喜劇已久，需要調節自己重拾以往的搞笑本色。​​​​​​​(電影劇照)

除首為電影監製外，姜皓文更首為電影開金口包辦主題曲及插曲，原來他向來喜歡唱歌，又認為歌曲最重要配合到電影，能夠讓觀眾投入到戲中。他透露插曲原為一班小朋友而創作，但當聽過幾粒音後即淚如泉湧，即向音樂人提議自己主唱，並作為電影插曲。黑仔形容插曲效果出奇地好。「首歌一起，好多觀眾就會忍唔住喊，我有朋友同我講佢老公喊了 3次。」他認為不論電影內容或電影歌曲，都反映到每個觀眾對家人的關係，從而引起他們的共鳴。

結合馬國文化

《哈哈哈新年喜戲》有別於其他賀歲片，電影在馬來西亞取景，姜太認為香港不少地方都已曾拍過，轉到大馬取景，再配上香港演員，感覺既新鮮又得意，加上馬來西亞都非常歡迎電影取景，藉此將兩地元素結合，達致雙贏效果。

▲ 黑仔形容拍攝過程非常緊張，除一人分飾兩角外，更要處理監製工作，就連買飯都要由他買。(彭大偉攝)

黑仔坦言兩地文化確存有差異，要從中作出平衡︰「馬來西亞幾喜歡香港文化，呢部戲又要在香港上映，我想將較多香港文化擺落去，但又想將馬來西亞的賀年氣氛給予香港觀眾。」他以兩名馬來西亞演員為例︰「拍攝期間團隊要調節他們的廣東話，讓香港觀眾有更多代入感之餘，又不覺得故事過於異地。」

除此之外，電影由馬來西亞導演吳培吉執導，是黑仔第三次跟吳導合作，他形容兩人之間的合作好微妙。「在不同事情上，佢有佢諗法，我又有我諗法，而且佢廣東話只聽得明一半，我國語又幾差，但大家溝通過後，撞出來效果又會幾好。」他認為兩人「傾得埋」，完全靠電影人的觸覺。

姜太並負責為電影選角，並自詡「number one」︰「我好慶幸有呢班演員飾演戲中角色，同我初初創作時所想像的畫面都好夾，出來的效果都好好睇。」

▲ 黑仔再次與宣萱合作，認為對方容光煥發且喜感十足。​​​​​​​(電影劇照)

黑仔特別提到今次跟宣萱的合作予他特別的感覺︰「她給我一種容光煥發的感覺，是一個全新且好有喜感的宣萱。」他又透露選角時只需一個電話，眾演員就立即答應出演。「阿Bob同Dada撞了另一部賀歲片，都肯度期拍我們這部戲。」黑仔對此深表感激。

重拾搞笑本色

黑仔以往的電影作品陽剛味較重，較少《哈哈哈新年喜戲》這類喜劇作品，他坦言恨演喜劇已久。「我今次專登叫老婆將我的角色設計成浮誇幽默，我好喜歡以前在亞視跟鵬哥、安德尊在節目中搞笑的一面，但又無機會讓我再做，即使有機會，我都唔好意思再做，因為太耐無演。」

今次雖在《哈哈哈新年喜戲》再次演繹搞笑角色，但坦言都略感尷尬，他透露拍攝期間會不斷調節，終尋回自己以往的「搞笑肌肉記憶」。近期有報道指，新年假期賀歲片港片，票房僅有3千多萬，是近年成績最差的一年，對於作為賀年片第二檔期的《哈哈哈新年喜戲》，黑仔表示不太擔心︰「唔少觀眾頭輪檔期時可能出外旅遊，睇過其他賀歲大製作，觀眾都應該有興趣睇我們呢一部小品題材輕鬆一下。」黑哥又形容電影可為新年畫上完美的句號。

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感覺已是家人

創作《哈哈哈新年喜戲》劇本時，姜皓文和殷寧剛好是結婚25周年，她笑言當時未想到應準備甚麼禮物，就順道將劇本當成禮物送予黑仔。「我無諗過呢份禮物會準備得咁辛苦，但一段日子後，必定會成為我倆重要的回憶。」

對於結婚25年，姜太認為兩人已成家人。「去到一個年數，已經唔係周年紀念的問題，因為已經是係一家人，是生生世世的事情！」黑仔則認為縱然兩人在日常生活中仍時有爭執，但總會有妥協原諒解的一刻。「始終能成為一家人都係緣份，視乎如何經營關係。」情人節將至，重儀式感的黑仔每年都會為太太預備情人節以及相隔一日生日的驚喜，今年亦不會例外。

▲ 劇本是姜太送予黑仔的結婚25周年的紀念禮物，認為日後必定成為兩人重要的回憶。(彭大偉攝)

兩人透過《哈哈哈新年喜戲》各自挑戰電影行業不同崗位，姜太認為創作劇本好好玩。「電影係一個夢工場，可以好天馬行空，創作空間可以好大好似發夢一樣。」她希望觀眾能夠多包容多元化的電影創作，讓電影工作者們有更多更大的空間創作更多電影作品。

近年不少影星演而優則導，黑仔坦言有不少人邀請他為電影執導，但認為自己執導筒的感覺未到。「以往我對畫面無太多諗法，但近來我覺得自己開始有，程度大概為初班，所以時機並未到。」他透露曾請教曾執導筒的影圈中朋友，但不能一步登天，但他形容導演為他未來在電影工作上的一個目標。



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