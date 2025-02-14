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精神健康｜新婚夫妻度蜜月失聯　竟是玩催眠惹禍　7日飛7次行程超詭異

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【催眠／新婚／馬來西亞／夫婦】內地一對新婦夫婦，近日前往馬來西亞渡蜜月期間突然失聯，直到多日後才於回程班機內因精神失常、失控鬧事才終被捕獲。事後兩人被送院治療，目前神智已清醒。兩人事後透露出發時曾玩「催眠遊戲」，加上行程緊迫，疑因此導致情況失控、神智不清。

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Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

根據《星洲網》報道，中國新婦夫婦徐劍峰及史遷於本月3日經南京飛往福州、之後再由福州飛往沙巴亞庇，期間於沙巴、吉隆坡及檳城等地進行為期7日的蜜月旅行。惟家人發現，兩人旅行期間突然失聯，家人於他們回程當日到南京機場接機，但仍不見兩人身影，向當地派出所查詢登記紀錄仍未能發現兩人任何紀錄，相信兩人仍滯留於國外。

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無計可施之下，一家人決定於網上尋求大馬網民協助，同時聯絡當地中國大使館幫助。不久後，家屬透過網民分享的機場鬧事影片發現，確認史遷於機場鬧事、加上在飛機上情緒失控、騷擾其他乘客而被帶下飛機，丈夫帶走她時口中仍不停叫著「AI、AI」，最終由警方安排送院接受治療。

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精神健康｜旅行期間模仿電影玩「催眠」後失控

徐劍峰及史遷於11日交待事件始末，指兩人前往大馬旅行期間，突然提出要模仿電影《解密》情節，大玩劇中「催眠」的心理暗示遊戲，丈夫催眠自己為「宇宙之王」、妻子則催眠自己為「AI機器人」。

兩人於檳城開始進行遊戲，徐劍峰表示妻子個快便進入狀態，行為舉止如同機器人一般，且會出現過激行為，期間更被她咬傷手臂，而徐劍峰自己亦曾被催眠但清醒得比較快，因此未受太大影響。

精神健康｜行程緊湊休息不足　「催眠」後曾失去意識 

直到前往吉隆坡時，徐劍峰發現妻子狀況越來越差，期間嘗試阻止未果，甚至於機場處理回程手續時，亦因狀態太差一度被救護車送往診所，之後兩人情況好轉便打算繼續直接上機，待回國後再作打算，未料卻在飛機上出事。

妻子史遷則表示，可能因為旅行行程太緊迫，兩人已經2、3日睡眠不足，加上玩心理遊戲時較為刺激，又回憶到一些往事影響思緒，疑因此影響到情緒。她坦言事發當時已失去意識，直到被送往醫院接受治療後，才漸漸開始清醒。

夫婦兩人誇張蜜月行程隨之曝光。（網上圖片）

夫婦兩人蜜月行程亦隨之曝光，從行程中可見兩人幾乎每日早上都需要於6時半至8時前起床準備，而且7日行程足足飛了7個航班、前住了3個地區觀光，到埗後所有時間都排滿行程，每日行程極滿，相當誇張。據了解，夫妻家人將於近期趕往當地，再接兩人一同回家。

資料來源：星洲網

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