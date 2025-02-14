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方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨

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撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

恭喜晒！44歲方力申趁情人節宣布與拍拖兩年多的女友Maple結婚了！

【方力申／結婚／葉萱／情人節】恭喜晒！方力申趁情人節宣布與拍拖兩年多的女友Maple結婚了！現年44歲的方力申曾與鄧麗欣拍拖逾10年，昔未能開花結果，如今兩人都各自找到另一半，是一個幸福的結果，而小方更曾被爸爸踢爆身家億億聲，絕對是娛圈出名的「億萬筍盤」，想不到2025年他終於封盤了！

方力申宣布結婚了！（Facebook圖片）

方力申結婚｜獲無綫委派為巴黎奧運專員 人氣再急升

去年方力申獲無綫委派為巴黎奧運專員，因體貼又專業的採訪態度而一戰翻紅，人氣再度急升，而曾經被認為吊兒郎當的他自與女友葉萱（Maple）拍拖以來，變得十分穩重，而且兩人感情穩定，但同時二人亦經歷了許多風風雨雨，但方力申一直在女友身邊支持她。

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方力申結婚｜Maple被性侵案上月終了結

因Maple於2011年17歲時被招攬入韓國攝理教教會，並被身為教主的鄭明析性侵犯17次，後來經朋友提點，令她終於醒覺攝理教是邪教，至2022年Maple出席韓國一個記者會，公開自己受害人身份和被性侵的證據，直至上月她宣布好消息：「我可重新開始了！」原來攝理教主鄭明析性侵終判囚17年。

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方力申結婚｜趁情人節宣布已結婚

過去不快事終告一段落，方力申隨即在今日2月14日情人節，於社交平台上載兩人合照，其中一張照片見到在海灘旁有一個摩天輪，他們畫上兩個代表自己的火柴人公仔和一個箭嘴，似是他倆結婚地點，另一張兩人背影合照就寫上：「MAPLE，MARRY ME？」並配上心心圖案，場地同是沙灘，似是求婚照，方力申留言：「我們在這裡結婚了，祝大家情人節快樂。」恭喜晒！

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