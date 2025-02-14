ComplexCon｜NJZ歌迷投訴門票日期出錯　主辦方ComplexCon宣布向歌迷全數退款

▲ ComplexCon宣布決定向已優先訂票的歌迷全數退款。（ComplexCon網站截圖）

【女團 / NJZ / NewJeans】韓國人氣女團NJZ（前稱New Jeans）下月23日出席在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon演唱會，門票本月10日優先開售後，有歌迷投訴門票日子出錯。ComplexCon今（14日）宣布，決定向已優先訂票的歌迷全數退款，Cityline收取的手續費則不會退回。

ComplexCon表示，將向ComplexCon香港、Cityline或消委會提出正式以及經核實查詢，同時持有效門票的粉絲辦理退款。受影響歌迷需於周日（16日）下午5時前，以早前在Cityline購票時使用的電郵帳戶，把Cityline發出的有效門票及確認電郵，傳送至ticketing_support_0210@complexconhk.com。

當完成申請及核實後，Cityline會將已購門票的面值總額直接全數退回至購買門票的信用卡賬戶，但Cityline已收取的手續費將不會退回。

ComplexCon表示，會在未來數天陸續公開發售所有門票，主辦單位正與Cityline密切商討，如有更多有關退款時間及安排細節，將會盡快公布，並呼籲粉絲抵制「黃牛」，感謝所有粉絲與樂迷一直支持。

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