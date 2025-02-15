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網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 方力申 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

iPhone現新騙案，按1鍵即被鎖機，只要更改手機設定即可避免。

【iPhone新騙案/iPhone安全設定】騙徒手法層出不窮，除了電話詐騙，連按iPhone通知都有機會中招！近日有網民分享自己的iPhone出現 一個通知，自己按下後隨即被鎖機，聯絡Apple客服後才得知自己遇騙，便發文提醒大家。

iPhone安全設定｜iPhone新型騙案 按1鍵即被鎖機

該名網民於小紅書分享，指手機iPhone某日彈出通知「修改Apple ID密碼」通知，沒多想便按了允許，手機隨即被強制登出。其後他嘗試重新設定鎖屏密碼時，卻顯示輸入無效，直至他聯絡Apple技術顧問才得悉自己遇上詐騙。最後他成功解鎖設備，不過所有資料已被刪除。他稱Apple回應指這是針對舊版iOS的新型詐騙手法，先偽裝成系統通知欺騙用戶，再改變其手機密碼及盜取個人資料。

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iPhone新騙案｜網民遇相同經歷

帖文引來不少網民留言，大部分人都有同樣的經歷，「我點了允許之後，我就滑出去，後來又彈出來通知，我直接按不允許，才知道是騙局」、「我昨天也彈了，我點了不允許就沒管它」、「我點了允許，還好我一直不用的時候我的賬戶就不綁定支付寶和微信」。

另外，有網民建議樓主盡快解除信用卡綁定，因為以往有不少人因此被盜用卡。有人分析該手法的背後原因是Apple ID和一部分驗證信息泄露，有人在其他設備或網頁上操作修改你的Apple ID密碼，而Apple的機制是需要有iPhone確認才能成功，如果點了允許，即相當於同意騙徒修改密碼。

iPhone新騙案｜更改iPhone 1設定即可避免

有網民指自己也曾遇過這個狀況，發現只要在鎖屏時拉下通知欄，再向左滑即可清除，正常使用。如果想預防，可以更改手機1個設定以避免自己按錯！

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