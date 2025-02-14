結業潮｜沙田新田圍邨百佳疑似結業　店內貨架開始清空　街坊：職員話做到2.18

▲ 沙田新田圍百疑似結業，店內貨架開始清空，街坊稱向職員求證營業至2月18日。

【百佳超市/結業潮】本港結業潮不斷，沙田新田圍邨的百佳超市傳出結業消息，近日有網民在社交平台發文，稱已向職員求證，指該店將營業至2月18日，而店內貨架已經開始清空，並不再補貨。有街坊表示該店是新田圍邨內唯一的超市，「莫非要老人家行71級樓梯，只為買包米」。

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結業潮｜沙田新田圍邨百佳疑似結業

日前有網民在社交平台Facebook群組「新田圍專區」發文，指已向新田圍邨百佳超市的職員確認，指該店將於2月18日「關門大吉」，又貼出店內環境相片，形容新田圍百佳超市的貨架不再補貨，部分貨架已經清空，「工作人員亦都開始拖地，水果部分都清到7788」，「以後冇咪就要自己秦石邨托米，屋企冇雪糕，閣下自理」。

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結業潮｜網民：以後買包米要行71级樓梯

結業消息一出，隨即引起區內街坊熱議，有網民留言表示，「聽聞係業主大幅加租，今天同百佳職員確認此事」、「問咗職員，係今月18號最後一日」、「40幾年，由我小學到而家，終於要退場」、「無超市喺左右真係好唔方便」、「百佳都頂唔住要走真係變孤島」。

另有網民建議可到附近屋邨購物，即時被網友們討伐，網民直言該人肯定不是邨民，直言「新田圍咁偏僻，又完全冇LIFT塔」、「要行71级樓梯」、「莫非要老人家行71級樓梯，只為買包米」。

TOPick向百佳核實沙田新田圍邨分店結業消息，截稿前未獲回覆。

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