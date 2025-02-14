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健康無價丨前港姐冠軍富商老公歐遊突患1重病　錯過黃金72小時治療期爛面險盲

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【鄔友正／翁嘉穗／香港小姐／肺炎】現年70歲的富商鄔友正近期於小紅書非常活躍，繼分享保養心得、投資失敗經歷外，近日又再爆與太太翁嘉穗歐遊期間，因患急病加上「無知」，令臉部險毀容兼盲，慨嘆健康無價。

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鄔友正近日於小紅書分享自己的患病經歷，繼早前分享2022年於內地患上肺炎、發高燒險死，兼暴瘦10公斤之外，他又再爆自己於10年前與太太翁嘉穗「去西班牙，意大利同法國旅行」期間患急病經過。他指當年60歲的自己原先是「興高采烈的上飛機，準備同太太享受一個愉快的旅程！」，惟在飛機上，他的眼睛及面部卻突然「非常痕癢」，因以為只是普通敏感，當時他未有太在意。但當抵達西班牙時，病情即開始惡化，他發現臉部「出了很多紅瘡，又好痛！」但好強的鄔友正依然沒有理會:

照去睇鬥牛！而且烈日當空，照去山上玩！我真係好捱得，就這樣頂咗幾天！

不過由於太痛關係，倆口去到意大利時，鄔友正指由於「真係頂唔順」，所以終在當地求醫，而且沒有心情外出，獨自留房休息，但病情卻沒有一絲好轉:

實在太痛苦，所以叫我太太自己一個人出去玩！我自己留在房間休息！可惜完全沒有好轉！

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直到最後一站的法國巴黎，鄔友正再看醫生，不過他指法國醫生當時亦對他的病束手無策，只寫醫生信轉介他去巴黎的美國醫院睇專科。經專科醫生觀察檢查，鄔才正式知自己原來是「生蛇」，而且對症下藥。

那個專科醫生是美國人，一眼就睇出我是生蛇，開咗抗生素給我食！他說我生蛇生到眼睛，好危險，隨時會盲，又寫信轉介我去睇埋眼科！今次食咗藥舒服好多！

回到香港後，鄔友正立即去看家庭醫生，不過對方卻指他因錯過黃金72小時治療期，需要食足藥1個月才可以完全康復。他因此慨嘆:

因為無知，折騰了一個多月，整個歐洲旅遊沒有享受過！.....所以在我心目中，健康才是排第一，其它都不重要！

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同場加映: 鄔友正分享4招保養心得

雖然年屆70歲，但鄔友正經常於小紅書表示，自己的健康體魄遠勝於同輩，曾赤裸上身大晒零肥肉的身材，並大讚自己：

冇肚腩但有肌肉；冇三高，冇糖尿病，冇慢性疾病，冇做過手術，好少生病，但有9小時充足睡眠，有胃口享受美食，有愉快心情，這樣真是真材實料，羡煞其他老闆！

至於保養心得，鄔友正亦不吝分享，指主要有4種方法:

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