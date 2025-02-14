盈盈樂樂｜錢嘉樂攜兩女跟「盈樂」家族見面　12歲餅印大女暴風成長添少女味

▲ 錢嘉樂一家往海洋公園熊貓館睇熊貓。 （取自instagram）

【錢嘉樂/湯盈盈/熊貓/盈盈樂樂】錢嘉樂跟湯盈盈於2012年奉女成婚，當年二人於國寶「盈盈」與「樂樂」見證下成婚，「盈盈」去年誕下一對龍鳳胎「家姐」和「細佬」，錢嘉樂早前一家四口現身海洋公園跟熊貓見面，兩大「盈樂」家族聚首一堂。

錢嘉樂與湯盈盈早前帶同12歲大女錢凱晴和10歲細女錢凱琪睇熊貓，湯盈盈其後於IG上載短片：「Must go to OCEAN PARK! 盈盈樂樂 family探盈盈樂樂family！家姐細佬超級得意！

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盈盈樂樂｜錢嘉樂大女暴風長高

從湯盈盈分享的短片所見，「家姐」跟「細佬」攤在樹上休息，一副懶洋洋的模樣，超級可愛。至於錢嘉樂的大女錢凱晴暴風成長，凱晴已經跟媽媽一樣高，外表亦增添少女感。

錢嘉樂為著名武指兼動作演員，兩女亦性格好動兼對武術有興趣，數個月前盈盈帶兩女兒往上海旅遊，更安排她們玩「武術天下」VR遊戲，兩女玩得頗投入，細女更起晒飛腳甚有姿勢。

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盈盈樂樂｜兩女讀名校蘇浙小學

錢嘉樂早年安排兩名女兒入讀蘇浙小學幼稚園，2023年，湯盈盈曾分享兩女的開學照，兩女疑直升蘇浙小學。

北角蘇浙小學是香港唯一以普通話作為教學語言的非牟利私立小學，學校注重學生五育均衡的發展，培養學生的公民意識，1993年起另設國際部。

學校分為幼兒園、幼稚園、小學部以及國際班，其中主流班本地部以普通話作為教學語言，國際班（KCIS）為學生提供英國制課程，由英國學位教師任教。

根據學校網頁，學費方面，幼稚園本地部和國際部每年學費分別為$48,800及$82,400，分10期繳交，至於小一至小六每年學費為$54,000（本地部）或$98,500（國際部）。

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