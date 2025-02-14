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餐廳情報｜牡蠣不如帰以蠔入饌　推蠔湯拉麵小食暖笠笠過冬

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

醬漬牡蠣一口飯（兩件$68）既有青瓜的清新又有牡蠣的蠔鮮。(傅承嘉攝)

在銅鑼灣開業數年的牡蠣不如帰是香港首家以蠔湯作主打的拉麵店，除了牡蠣白湯拉麵及牡蠣鹽味拉麵兩款蠔湯拉麵外，更帶來醬漬牡蠣一口飯、菇燒牡蠣串、牡蠣泡茶漬飯等升級滋味牡蠣小食，特別適合在冬季享用。

「牡蠣不如帰」先後推出兩款蠔湯拉麵。創店以來的招牌餐點「牡蠣鹽味拉麵」（$118），雖然未有加入醬漬日本廣島蠔，但湯底由蠔湯加上豬骨清湯和魚清湯一同熬製而成，配上火箭菜、法國紫洋蔥、京蔥等配料，既有蠔鮮又有蔥香，味道清淡而不膩。若嫌過於清淡，食客亦可將碗內自家製蠔醬與湯頭拌勻，就會變成蠔味更重的湯頭。

「牡蠣鹽味拉麵」由蠔湯加上豬骨清湯和魚清湯一同熬製而成，配上火箭菜、法國紫洋蔥、京蔥等配料，既有蠔鮮又有蔥香。(傅承嘉攝)

另一款較新推出的「牡蠣白湯拉麵」（$138），湯頭以約20公斤牡蠣混合秘製雞清湯，慢火熬製超過8小時而成，湯色有如雞白湯般呈淡黃色，口感濃稠亦較重口味。加入每日精煉的牡蠣油及醬漬日本廣島蠔，每口都能嘗盡牡蠣鮮香！

「牡蠣不如帰」推最新「牡蠣白湯拉麵」，以約20公斤牡蠣混合秘製雞清湯，慢火熬製超過8小時而成。(餐廳提供)

拉麵麵條由7款日本麵粉製成，麵粉每天新鮮直送，更特別選用獨家日本北海道「春よ恋」麵粉，小麥香味濃，入口煙韌。為保持拉麵入口的最佳狀態，店方亦為食客提供官方建議食法。拉麵上枱後，食客可先用手輕輕握住碗，感受拉麵的溫暖，然後深吸一口氣，聞一聞「牡蠣黃金湯」的濃郁鮮味，先再用湯匙舀一口湯，輕啜以品嘗鮮味蠔湯湯頭。最後才品嘗口感彈牙的手工麵條。由於湯量及溫度十足，食客最好盡快享用，以免麵條因浸熱湯時間過長而變得淋身餬口。

蠣泡茶漬飯選用優質鮮蠔熬製的蠔湯再煮成蠔飯，味道竟與潮式蠔仔粥相似，同樣蠔味十足！(傅承嘉攝)

除了兩款限定拉麵外，「牡蠣不如帰」更帶來多款升級滋味牡蠣小食。醬漬牡蠣一口飯（兩件$68）以甜脆紫菜包著使用自家製鮮蠔湯煮成的蠔飯，再置上醬油漬廣島蠔，滿口盡是蠔鮮味，青瓜饀料跟醬汁和蠔鮮相互配合，所有食材都洽到好處。

菇燒牡蠣串以直菇、紫蘇葉、風乾火腿加上日本廣島蠔伴以汁燒，味道口感都相當豐富。(傅承嘉攝)

小食當然要有香口惹味菜式，菇燒牡蠣串 （2串$62）就能滿足一眾食客，先以秘製直菇包著鮮嫩紫蘇葉、風乾火腿和主角日本廣島蠔並將以上食材串起伴以汁燒，融合了現代及傳統味道的新烹調煮食概念，令到味道口感都相當豐富。

另外更有分量較大的小食可供「唔夠飽」的食客選擇，茶漬飯可謂日本菜食店必備的一道菜式，「牡蠣不如帰」就創新推出蠣泡茶漬飯（小份$65），選用優質鮮蠔熬製的蠔湯再煮成蠔飯，配以時令日本廣島蠔及倒入特製的「牡蠣黃金湯」，拌和略泡後食用，味道與潮式蠔仔粥甚為相似，同樣蠔味十足，而飯的夥粒感則較實在，是一道鮮味口感兼具的茶漬飯。

黃金牡蠣餃子以牡蠣作饀料，油香加上蠔鮮帶潮式煎蠔餅熟悉的味道。(傅承嘉攝)

另一道較大分量的小食則為拉麵店必備的煎餃子，一般拉麵店的餃除都是白菜豬肉等普通饀料，「牡蠣不如歸」為了讓食客食得夠「蠔」，推出黃金牡蠣餃子（$75），每隻煎餃都包著一隻牡蠣，餃子皮經猛火煎煮處理後變得香脆，油香加上蠔鮮的味道有如餃子狀的潮式煎蠔餅，既熟悉又新鮮。

INFO
牡蠣不如帰
地址︰香港銅鑼灣Fashion Walk 百德新街57號地下A號鋪
營業時間︰11am – 10pm

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