校園直擊｜泰伯紀念學校創新家長參觀日　校長分享進修歷程：學習沒有終點

▲ 吳氏宗親總會泰伯紀念學校創新家長參觀日，侯達燊校長分享了他從教育工作者到取得博士學位的心路歷程。

【吳氏宗親總會泰伯紀念學校/家長日】「誰都可發光，只要找對地方。」2025年1月17日吳氏宗親總會泰伯紀念學校的家長參觀日（Open House）來點不一樣的！學校大膽創新，顛覆傳統觀課模式，讓小小「解說家」搖身一變成為主角，向家長分享所學。這項重點課程發展計劃，不只是簡單的知識展示，更是為了培養孩子們迎接21世紀挑戰的必備技能。

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歡樂沸騰學習嘉年華

「各位家長請看這邊！」、「Welcome to our amazing English corner！」今天的校園熱鬧非凡，彷彿化身為歡樂派對現場一樣！近百多位家長帶著好奇和興奮的心情，踏進這場別開生面的學習嘉年華。最特別的是，今天分享的不是老師，而是一群充滿創意和活力的小小「解說家」！

家長逐一到課室欣賞小朋的的分享：普通話急口令、青花瓷作品設計、猜字謎、學校方位大搜查、動物分類……五花百門，多姿多彩。「看，這是我設計的數學遊戲，要不要試試看？」「這幅畫用了摺紙拼貼的技巧，是不是很特別？」點點滴滴都是本校師生們努力的成果。哇！這些小小「解說家」簡直太厲害了！一年級的學生化身數學小精靈，六年級的學生搖身一變成為雙語達人。每位同學都使出渾身解數，把艱深的知識變成有趣的互動遊戲。

一位二年級學生更主動走到侯達燊校長面前，主動邀請校長去參與他們的成果展示。他們準備整個活動的態度非常認真，並從中培養團隊協作、溝通、創意和批判思維能力。使原本嚴肅的課堂瞬間變成了充滿驚喜的知識探險樂園！

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校長分享：學習沒有終點

活動中最令人期待的環節之一，就是家長教師會與校長的深度對談！在輕鬆愉快的訪談氣氛中，侯校長分享了他從教育工作者到取得博士學位的心路歷程。「夢想不分年齡，學習沒有終點」，校長笑著分享自己一邊工作、一邊進修的點滴。從教師到校長，再到博士，每個階段都充滿挑戰，但也帶來無比的成就感。

侯校長更說道：「作為教育工作者，我們要不斷讓學生拓闊學習經歷，不斷讓他們嘗試從中失敗、挫折、成功中成長，建立肯定自己的一個個體。」這段真摯的分享，不僅激勵了在場的家長，更為孩子們樹立了「活到老，學到老」的美好典範！

台前幕後的超級特訓

別以為這場精彩表演是一蹴而就的！為了這次突破性的嘗試，同學們經過一個月的訓練。由揀選科目、組員、預備物資和進行演講訓練，整個過程都需要同學與組員之間互相合作。他們由最初的「怯場三寶」（手抖、腿軟、結巴），到現在能從容自信地站在家長面前分享，每位小老師都經歷了一次驚人的蝶變！

親子暖心時刻

活動尾聲迎來最動人的時刻！家長們紛紛化身「表揚達人」，在心意卡上寫下驚喜讚嘆。「看到孩子能這樣自信地介紹，真是太意外了！」、「好開心可以見到你的成長，媽媽真的覺得好高興！」……看見小老師們收到肯定時那燦爛的笑容，比春日的陽光還要溫暖！

創新教育新里程

這次的Open House不只是打破常規的嘗試，更是為孩子們開啟了探索自我的新視窗。透過當小老師的經歷，同學們不知不覺間培養出21世紀最重要的溝通、團隊協作、批判性思維及創意能力。

這場創新的家長參觀日，不僅展現了學校課程發展的新方向，更讓我們看見教育工作者的專業成長與堅持。從侯校長的故事到小小「解說家」的表現，每個人都在用自己的方式譜寫著動人的學習篇章。期待下一次，再次見證這個充滿正能量的校園綻放更耀眼的光芒！

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