減肥大作戰｜150磅準新娘為變靚出嫁　3個半月激減42磅分享極速瘦身法

▲ 內地一名準新娘因嫌自己穿婚紗不好看，用3個半月時間狂減19公斤（約42磅）。

【減肥／瘦身／準新娘】愛美之心人皆有之，何況是面臨人生大事。內地一名女子因嫌自己身型肥胖，穿婚紗不好看，在3個半月內狂減19公斤（約42磅），最終成功如願漂亮出嫁。

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綜合內地媒體報道，來自浙江台州的陳女士因為覺得自己穿上婚紗不夠好看，希望結婚時能漂亮一點，在婚禮上展現最美的一面，於是下定決心減肥，用3個半月時間從原本68公斤（約150磅）的體重減至49公斤（約108磅），如願穿上心儀婚紗出嫁。她接受媒體採訪時坦言：

瘦下來之後就會發現，整個人的狀態就會輕鬆很多。

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減肥大作戰｜靠節食成功減磅

陳女士之後亦在社交平台上公開瘦身歷程，指出自己減肥期間並沒有刻意運動，主要靠控制飲食達成目標。她表示自己最開始使用「循環法」減脂，第一天進行液斷（只喝液體），第二天只吃粟米或紅薯，第三天只吃蛋白質，第四天只吃水果，第五天則只吃蔬菜，以此類推；如有不適可進行適當調整、加大食量，但需注意一定要多喝水，每天至少喝1.5升。

至於第二階段，陳女士就表示自己開始「佛系減肥」，改為每天中午吃一餐，可以搭配任何適合減脂的食物，如在用餐時間以外感到飢餓，亦可以吃一些減脂零食解饞，但同樣需要多喝水。

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對於減肥，她認為「想成功，最重要的就是堅持不放棄，沒有任何捷徑」，但亦勉勵網民無論身形胖瘦，都應該保持自信：

不管胖還是瘦，美麗的女孩們，自信的你們最美。

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減肥大作戰｜日本票選10大減肥法

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同場加映｜4大血型瘦身指南

台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文分享，指出不同血型有不同的減肥方式，主要分4種血型，包括A型、B型、AB型和O型。4種不同血型的人，體質存在差別，因此飲食方式及運動都不建議一式一樣。

各血型建議瘦身指南如下：

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1. 「A型血」人士

胃酸分泌較差，不易消化脂肪含量高的肉類；但對於分解纖維、碳水的消化能力比較好。

腎上腺皮質醇分泌量較高，較容易累積壓力，因此建議比較靜態的活動、幫助放鬆平緩情緒的運動。

2. 「B型血」人士

免疫力及消化系統較好，能分解肉類和蛋白質的酵素較多。

不適宜吃過多澱粉或玉米，否則容易降低代謝能力、使血糖飆高堆積脂肪。

運動可以選擇有氧的慢跑、跳繩等，幫助預防體脂堆積。

3. 「AB型血」人士

A型和B型血的混合，因此分解食物的能力介於A型和B型之間；消化系統比較敏感，建議少吃刺激食物、太辣的食物。

可以優先選擇植物性蛋白質，取代一部分的動物性蛋白質攝取。

運動無論是動態有氧、或是靜態的瑜伽，都很適合。

4. 「O型血」人士

分解肉類蛋白質的酵素是其他血型的三倍多；也因為胃酸多，所以對肉食的消化能力極佳。

建議多吃好油及充足蔬果，減少精緻澱粉攝取，避免心血管疾病。

消化乳製品和豆類的能力較弱，建議適量攝取即可。

運動可交替安排靜態或動態

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