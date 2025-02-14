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方力申閃婚｜方力申情人節宣布結婚　葉萱Maple曾飽受精神困擾　走出邪教陰霾為愛重生

焦點追蹤

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【方力申／葉萱／攝理教／邪教】現年44歲方力申（小方）今日（14日）情人節宣布婚訊，與30歲圈外女友葉萱（Maple）終於修成正果！恭喜恭喜！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

小方今日（14日）趁著情人節宣布婚訊，與30歲圈外女友葉萱（Maple）閃婚，更上載2張照片留言：

我們在這裡結婚了，祝大家情人節快樂#itsawonderfonglife

小方準備2大感動位 兩人打鐵趁熱求婚即日結婚

從照片可見，兩人在美國聖莫尼卡舉行婚禮，小方亦有親自回應傳媒，指上星期在美國聖莫尼卡海灘向女友求婚，更浪漫租借飛機掛banner表達愛意。

他自爆兩人打鐵趁熱，在求婚當天立即結婚，影婚紗照時直接簽字。小方透露自己求婚成功後已一早準備好婚紗拍攝婚紗照，更言兩人打鐵趁熱，連證婚人都一早準備好，一句「我想今日就結婚」，便「禮成」結為夫妻！

陪女友走出邪教陰霾 用愛療癒傷痛

帖文下有不少圈內好友和粉絲留言祝賀。2023年小方首次公開與葉萱（Maple）的戀情，期間小方與女友經歷攝理教事件。當時身為受害者之一的Maple一直在Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》中勇敢公開自己樣貌，揭開韓國4名邪教教主之一——鄭明析的故事，並誓言「在我死之前一定要做的事就是控告那個人，還有將真相公諸於世。」

點擊圖片放大
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小方當年全力支持女友，兩人感情發展迅速，互相信任。他指，女友與他相識第一日已跟提及自己的過去，拍拖一星期便見雙方家長，這段相差14年的戀情獲得雙方家長支持。

節目中一度崩潰 堅持揭露真相

Maple隨後接受媒體訪問時指，自《以神之名︰信仰的背叛》播出後，變得難以找工作，即是本來說會聘請她的公司，也指變得難以取錄她。Maple在受訪期間不禁痛哭落淚，在旁的葉爸爸安慰女兒外，又表示：「假如要我說我女兒經歷了甚麼事，我覺得是在侵蝕我的生命，好痛苦，但與此同時，我很尊敬我的女兒，即使她要忍受那麼大的痛苦，她依然有勇氣站起來。」

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