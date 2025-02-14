大S徐熙媛去世｜S媽發文宣戰：我要上戰場　張蘭「應戰」疑赴日查大S死因

▲ S媽發文宣戰：我要上戰場，張蘭「應戰」疑赴日查大S死因。

【大S / 徐熙媛 / 黃春梅 / 汪小菲 / 張蘭】大S徐熙媛猝逝後，前夫汪小菲一家的舉動在網絡上可謂是鬧得「滿城風雨」，如今兩家人可謂是勢如水火，至於一雙兒女的監護權及遺產紛爭至今仍沒有定論。

日前，S媽深夜發文表示「我要上戰場」疑向汪家開戰；而大S前奶奶昨日（13）下午現身東京機場，疑是赴日查大S死因，準備反擊S家親友團。

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台 S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場

大S徐熙媛去世｜S媽疑向汪家宣戰

13日臨晨，在S媽一連2日哭訴喪女之痛後，在Facebook寫下「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧！」疑似向汪小菲一家宣戰，力爭一對外孫的監護權及S家的權益；隨後她又留言號召「山東的、南京的、北京德、四川的、廣東的通通集合，我是福建漳州的，我們一起為大S討回正義」，準備向汪家開戰。

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大S徐熙媛去世｜疑張蘭赴日差大S死因

隨後，張蘭於昨日下午在網絡上傳影片並表示「我來了」，畫面顯示為機場提取行李處，據航班信息她應該身處東京的機場，有網民給影片留言「必須搞清楚大S是怎麼死的，不然太不公平了」，對此她回覆「來了」，又補充道「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」，疑前往日本查詢大S死因，準備反擊S一家。

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