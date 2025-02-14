方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮

▲ 方力申向葉萱Maple求婚並即場行禮。

【方力申 / 方力申結婚 / 方力申女友 / 葉萱】方力申（小方）與葉萱（Maple）宣布結婚！現年44歲方力申在今日情人節（2月14日）在社交平台宣布上載與圈外女友葉萱Maple背面看海照片，寫道：「我們在這裡結婚了，祝大家情人節快樂#itsawonderfonglife」

方力申公布喜訊後，各多向一對新人送祝福。原來小方十分有效率，求婚、結婚同一時間及地點完成，小方特別在沙灘上安排掛上求婚banner的飛機，飛機一出現女友感動答應肯嫁。小方更早已安排禮服，即場拍婚照，之後連證婚人也準備好，當場完婚。

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方力申結婚︱美國沙灘求婚兼行禮

小方回應傳媒稱：「上星期喺美國Santa Monica beach度surprise求婚成功，我租架飛機掛個banner有相同字句求婚，之後影婚紗相，衫都預先安排好，之後再換第二套婚紗嘅時候，第二驚喜出現就係證婚人，我話其實我想今日就結婚，最後兩個都喊晒。」

據悉，小方事前有通知媽媽他會求婚，但未知會即場完婚，至於小方父親及小方胞弟更是完全不知情，所以連父母也十分驚喜。

其實小方曾接受TOPick專訪自揭對女友心動原因，更直言曾與對方傾談結婚話題：「我在這行那麼多年也見過不少異性，我覺得她的生活是最簡樸，也是一個最易滿足的人 ，這點令我覺得很特別。」

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