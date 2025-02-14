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中大醫院｜議員質疑預算不準確或不支持延款　盧寵茂：最壞情況收回醫院

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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醫務衞生局局長盧寵茂指，一旦撥款不獲通過，最壞情況需收回中大醫院。（彭大偉攝）

立法會衞生事務委員會今日（14日）討論中大醫學延後3年撥款安排。醫務衞生局局長盧寵茂表示，中大醫院財政有改善，但仍遜於獨立顧問的預期，營運及成本控制有足夠改善空間，需向財委會尋求延遲3年還款，希望獲支持令中大醫院模式可以成功，提供良好質素及透明化醫療服務。

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多名立法會議員質疑，中大醫院財務預算有偏差。實政圓桌田北辰表示，預算是「離哂譜、好兒戲」，雖然該院預算今年虧損5,400萬元，個人預計今年至少虧蝕1億元。

田北辰指，中大醫院財政勢頭向好，支持延期還款，但認為「2037、2047都未必還到錢」，希望向財委會提交近貼近現實的預測，否則於財委會不會投支持票。他亦建議，將中大醫院由延期三年還款改為延期一年。

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馮康：繼續紓緩財政壓力

醫務衞生局局長盧寵茂表示，預算是由中大提供，並由局方監察。按照貸款合約，一旦撥款不獲通過，最壞情況並需收回中大醫院，不欲見到情況，指即使財政估算未必太理想，仍然有3年時間再作努力。

中大醫院行政總裁馮康承認，向政府還款後現金流非常緊張，會繼續推出紓緩財政壓力的措施，並繼續開源節流。

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若不達還款要求會融資

民建聯李慧琼認為政府需有「底線思維」，關注若財政情況較差下處理方式。盧寵茂表示，若不能達到還款要求，會啟動融資方案，已與中大接觸。

中大校董會主席查逸超表示，中大醫院的商業模式可行，大學會繼續監察中大醫院運作。他指，校長盧煜明會接任中大醫院董事會主席一職，顯示出重大決心。

中大校長盧煜明（彭大偉攝）

未來3年投入3億資源

盧煜明就表示，大學及醫院管治管理連成一體，中大醫院教授要有「sense of ownship」，希望任主席可以顯示出重視程度。

查逸超會後表示，未來會分3年，再投入3億元資源予中大醫院，包括大學的儲備及捐款。他強調，預算需視乎環境因素，可能更樂觀或悲觀，「完全唔涉及搬龍門態度」。

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