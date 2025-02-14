特首動態｜澳門特首岑浩輝首訪港　李家超：會攜手拓展港澳「聯線同遊」市場

▲ 澳門特首岑浩輝首訪港，李家超：「會攜手拓展港澳『聯線同遊』市場。」

【李家超 / 岑浩輝 / 行政長官 / 特首】澳門行政長官岑浩輝就任後首次訪港。特首李家超今日在禮賓府會見並宴請岑浩輝及隨行官員，就進一步加強港澳合作和推動粵港澳大灣區高質量發展交流意見。

政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衞、創新科技及工業局局長孫東教授、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

澳門新聞局表示，雙方就港澳持續深化科創、金融、中醫藥、旅遊、文化體育、會展商貿等多領域的產業合作，攜手推進高質量粵港澳大灣區建設，更好服務國家發展大局等議題作深入交流。

在推動旅遊業方面，李家超說，香港會與澳門攜手拓展港澳「聯線同遊」市場，亦會與包括澳門在內的大灣區城市攜手打造面向區域及國際市場的大灣區旅遊品牌。

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▲ 特首李家超會見並宴請訪港的澳門特首岑浩輝及隨行官員。（李家超FB圖片） ▲ 特首李家超會見並宴請訪港的澳門特首岑浩輝及隨行官員。（李家超FB圖片）

岑浩輝今早到訪位於香港科學園的中藥創新研發中心，以及參觀香港故宮文化博物館的展覽，了解香港中醫藥科研和文化旅遊方面的發展。

岑浩輝說，雖然兩地的發展定位及要素各有不同，但互補性強，在既有的良好基礎上進一步加強港澳合作，將成就兩個特區的更大發展。

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