北部都會區｜籲續支持參與北部發展　李家超：這將是一項有好回報的投資

▲ 李家超和鄭雁雄出席香港中國企業協會2025年新春酒會。（政府新聞處圖片）

【北部都會區 / 李家超 / 中資企業】特首李家超今日出席香港中國企業協會新春酒會時表示，中資企業是推動香港經濟發展的重要力量。又勉勵各中資企業繼續支持和參與北部都會區的發展，形容「這將是一項有好回報的投資。」

鄭雁雄促中資企業持續加大在港投入

中聯辦主任鄭雁雄希望中資企業在三大方面展現更大擔當作為。一是助力香港增強發展動能方面，籲中資企業持續加大在港投入，不斷優化業務佈局，積極參與北部都會區建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，建設國際創科中心，更好發揮香港內聯外通作用，支持香港更好融入國家發展大局。

另希望中資企業在助力香港維護和諧穩定，以及保障社會民生方面展現更大擔當作為。鄭雁雄促中資企業堅持堅持以港為家，主動參與社會事務，切實承擔公共責任，全力回饋香港社會。在民生保障、創新轉型、造福市民等方面加大投入，積極參與公益慈善，關心關愛青年成長成才。

去年內地駐港公司2620間 佔外來駐港公司26%

新春酒會由中企協和投資推廣署聯合舉辦。李家超致辭時提到，去年海外和內地駐港公司數目達到9 960家，是歷史新高。其中，有2 620家企業來自內地，佔比超過百分之26，是外來駐港公司最大的來源地，「不但展現中資企業的實力，更彰顯你們為香港經濟發展發揮積極作用，我感謝你們對香港作出的貢獻。」

另外，投資推廣署去年共協助539家內地和海外企業來港開設或擴展業務，升幅超過四成。這些企業為香港帶來超過677億港元的投資，同比增長一成，數字同樣創下歷史新高。

李家超表示，在新一年，特區政府會繼續勇於改革、創新破局，進一步鞏固香港穩定發展的良好態勢，帶領工商和社會各界抓緊發展機遇。也將大力發揮香港內聯外通的力量，拓展全球經貿網絡，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，與更多新興經濟體開展合作。

將以創新思維 結合市場力量推進北都發展

他續指，北部都會區毗連內地，是香港發展的新引擎，而位處北部都會區的河套深港科技創新合作區香港園區，更是大灣區建設的重要合作平台。政府將以創新創造思維，結合市場力量推進北部都會區包括河套香港園區發展，盡快讓首批產業進駐園區。

我勉勵各個中資企業繼續支持和參與北部都會區的發展，這將是一項有好回報的投資。

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