  • 17°C
香港時間：2025214日 (五) 20:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北部都會區｜籲續支持參與北部發展　李家超：這將是一項有好回報的投資

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

李家超和鄭雁雄出席香港中國企業協會2025年新春酒會。（政府新聞處圖片）

【北部都會區 / 李家超 / 中資企業】特首李家超今日出席香港中國企業協會新春酒會時表示，中資企業是推動香港經濟發展的重要力量。又勉勵各中資企業繼續支持和參與北部都會區的發展，形容「這將是一項有好回報的投資。」

鄭雁雄促中資企業持續加大在港投入

中聯辦主任鄭雁雄希望中資企業在三大方面展現更大擔當作為。一是助力香港增強發展動能方面，籲中資企業持續加大在港投入，不斷優化業務佈局，積極參與北部都會區建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，建設國際創科中心，更好發揮香港內聯外通作用，支持香港更好融入國家發展大局。

另希望中資企業在助力香港維護和諧穩定，以及保障社會民生方面展現更大擔當作為。鄭雁雄促中資企業堅持堅持以港為家，主動參與社會事務，切實承擔公共責任，全力回饋香港社會。在民生保障、創新轉型、造福市民等方面加大投入，積極參與公益慈善，關心關愛青年成長成才。

去年內地駐港公司2620間 佔外來駐港公司26%

新春酒會由中企協和投資推廣署聯合舉辦。李家超致辭時提到，去年海外和內地駐港公司數目達到9 960家，是歷史新高。其中，有2 620家企業來自內地，佔比超過百分之26，是外來駐港公司最大的來源地，「不但展現中資企業的實力，更彰顯你們為香港經濟發展發揮積極作用，我感謝你們對香港作出的貢獻。」

另外，投資推廣署去年共協助539家內地和海外企業來港開設或擴展業務，升幅超過四成。這些企業為香港帶來超過677億港元的投資，同比增長一成，數字同樣創下歷史新高。

李家超表示，在新一年，特區政府會繼續勇於改革、創新破局，進一步鞏固香港穩定發展的良好態勢，帶領工商和社會各界抓緊發展機遇。也將大力發揮香港內聯外通的力量，拓展全球經貿網絡，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，與更多新興經濟體開展合作。

將以創新思維 結合市場力量推進北都發展

他續指，北部都會區毗連內地，是香港發展的新引擎，而位處北部都會區的河套深港科技創新合作區香港園區，更是大灣區建設的重要合作平台。政府將以創新創造思維，結合市場力量推進北部都會區包括河套香港園區發展，盡快讓首批產業進駐園區。

我勉勵各個中資企業繼續支持和參與北部都會區的發展，這將是一項有好回報的投資。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

北部都會區｜企業參與北都發展簽署儀式明日舉行　中資銀行料齊現身
15:03 2024/11/28
北部都會區｜企業參與北都發展簽署儀式明日舉行　中資銀行料齊現身
北部都會區｜長實、新世界等85家企業簽意向書支持參與北都發展（附企業名單）
15:30 2024/11/29
北部都會區｜長實、新世界等85家企業簽意向書支持參與北都發展（附企業名單）
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示

你可能感興趣

北部都會區｜企業參與北都發展簽署儀式明日舉行　中資銀行料齊現身
15:03 2024/11/28
北部都會區｜企業參與北都發展簽署儀式明日舉行　中資銀行料齊現身
北部都會區｜長實、新世界等85家企業簽意向書支持參與北都發展（附企業名單）
15:30 2024/11/29
北部都會區｜長實、新世界等85家企業簽意向書支持參與北都發展（附企業名單）
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
貿易 金融 航運 中聯辦 北部都會區 大灣區 投資推廣署 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似