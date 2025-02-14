金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破。地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

▲ 香港電影金像獎公布入圍名單，《破。地獄》共18項提名稱冠。

【金像獎 / 提名名單 / 入圍名單】「第四十三屆香港電影金像獎」在今日（2月14日）公布提名名單，當中《破·地獄》成大贏家獲18項提名，而《九龍城寨之圍城》共有14項提名僅次其，《爸爸》共11項提名成今屆第三入圍數目多的電影。

破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿 葉劉淑儀批矯枉過正 著政府某部門人士留意一情節

最佳電影

九龍城寨之圍城

爸爸

看我今天怎麼說

破。地獄

從今以後

▲ 《破·地獄》

最佳導演

鄭保瑞（九龍城寨之圍城）

翁子光、區焯文（爸爸）

黃修平（看我今天怎麼說）

陳茂賢（破。地獄）

楊曜愷（從今以後）

▲ 《九龍城寨之圍城》

最佳編劇

何妙祺、陳慶嘉（我談的那場戀愛）

翁子光（爸爸）

陳茂賢、鄭緯機（破。地獄）

楊曜愷（從今以後）

陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（臨時劫案）

▲ 《我談的那場戀愛》

最佳男主角

林峯（九龍城寨之圍城）

劉青雲（爸爸）

游學修（看我今天怎麼說）

許冠文（破。地獄）

郭富城（臨時劫案）

▲ 《爸爸》

最佳女主角

許恩怡（久別重逢）

談善言（虎毒不）

鍾雪瑩（看我今天怎麼說）

衛詩雅（破。地獄）

區嘉雯（從今以後）

▲ 《破·地獄》

最佳男配角

古天樂（九龍城寨之圍城）

伍允龍（九龍城寨之圍城）

盧鎮業（虎毒不）

朱栢康（破。地獄）

秦沛（破。地獄）

▲ 《九龍城寨之圍城》

最佳女配角

鄧麗欣（我談的那場戀愛）

谷祖琳（爸爸）

梁雍婷（破。地獄）

韋羅莎（破。地獄）

李琳琳（從今以後）

▲ 《我談的那場戀愛》

最佳新演員

劉偉明（九龍城寨之圍城）

陳卓賢（久別重逢）

蘇文濤（爸爸）

吳祉昊（看我今天怎麼說）

邱彦筒（寄了一整個春天）

▲ 《寄了一整個春天》

最佳攝影

鄭兆強（九龍城寨之圍城）

劉君樂（久別重逢）

秦鼎昌、梁祐暢（爸爸)

潘耀明（破。地獄）

潘耀明（焚城）

最佳剪接

張嘉輝（九龍城寨之圍城）

石繕滎（爸爸）

Robin Lee（香港四徑大步走）

張叔平、彭正熙（破。地獄）

李嘉榮（誤判）

最佳美術指導

麥國強、周世鴻（九龍城寨之圍城）

鄧伊妮（久別重逢）

麥芷筠（爸爸）

姚漢文（破。地獄）

李健威（焚城）

最佳服裝造型設計

余家安、葉嘉茵（九龍城寨之圍城）

吳里璐、羅佩莎（我談的那場戀愛）

吳里璐、陳家琪（爸爸）

利碧君（破。地獄）

文念中、郭妍慧（臨時劫案）

最佳動作設計

谷垣健治（九龍城寨之圍城）

江道海、梁博恩（武替道）

黃偉亮（破。地獄）

黃偉亮（焚城）

大內貴仁（誤判）

▲ 《誤判》

最佳原創電影音樂

川井憲次（九龍城寨之圍城)

陳光榮、陳永健（久別重逢）

戴偉（我談的那場戀愛）

丁可（爸爸）

朱芸編（破。地獄）

最佳原創電影歌曲

久別重逢（久別重逢）

筆友（我談的那場戀愛）

What if（看我今天怎麼說）

普渡眾生（破。地獄）

㪐㩿（寄了一整個春天）

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷、杜本立（九龍城寨之圍城）

鄧學麟、關惠心（看我今天怎麼說）

姚俊軒（破。地獄）

杜篤之、江宜真（焚城）

李耀強（誤判）

最佳視覺效果

林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮（九龍城寨之圍城）

黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮（海關戰線）

陳迪凱（破。地獄）

楊文傑、陳子弢、楊敏杰（焚城）

吳家龍、楊起超、張耀豪（盜月者）

▲ 《九龍城寨之圍城》

新晉導演

梁禮彦（久別重逢）

何妙祺（我談的那場戀愛）

梁冠堯、梁冠舜（武替道）

Robin Lee（香港四徑大步走）

李志偉、何英毅（得寵先生）

▲ 《香港四徑大步走》

最佳亞洲華語電影

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