  • 17°C
香港時間：2025214日 (五) 18:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直資名校︱王錦輝中小學準畢業生已收逾200個大學取錄通知  包括4人獲英國劍橋有條件取錄

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

王錦輝中小學合唱團與維也納兒童合唱團合作演出。（學校提供）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學/英國劍橋大學/直資學校】位於沙田的中、小學一條龍直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學），即將於今年畢業的高中學生，已陸續收到不同大學的錄取通知，總校長陳偉佳博士表示，其中4名學生已獲英國劍橋大學有條件取錄。另外，校方收到超過8,500份，2025/26學年入學的小一及中一申請。

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

直資名校︱獲劍橋錄取生攻讀數學工程

陳博士稱，修讀香港中學文憑（HKDSE）及英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-Level）課程的準畢業生，近日獲多間大學的錄取通知，其中4名GCE A-Level學生得到英國劍橋大學的有條件錄取，攻讀數學、工程及自然科學等學科。

至於在QS世界大學排名前50的香港大學、中文大學和科技大學，陳博士稱，亦有不少學生獲有關大學有條件取錄，修讀的課程範圍廣泛，包括醫學、商業管理、法律、建築，城市研究等。

直資名校︱康體大樓將啟用　提供多元化運動訓練

王錦輝中小學即將迎來20周年校慶，陳博士表示，「郭一葦康體游泳大樓」將於本月19日啟用，提供游泳、水上活動、劍擊及健身中心設施，藉以提升學生運動能力、培養團隊合作精神，及促進健康生活方式。

郭一葦康體游泳大樓將於2月19日正式啟用，提供游泳、水上活動、劍擊及健身中心等設施。（學校提供）

此外，該校學生在運動、音樂文藝方面亦有卓越表現，包括男子網球隊在新界地域中學校際網球比賽中，連續5年奪冠；而男子及女子乒乓球校隊，則在全港學界精英乒乓球比賽，摘下2金1銀1銅的佳績。

中小學男女子乒乒球隊在全港學界精英乒乓球比賽共摘下2金1銀1銅佳績。（學校提供）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
21:00 2024/10/09
一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
DSE｜小四越級修讀中五程度數學科 9歲男童數學科M2考獲5**
16:47 2024/07/17
DSE｜小四越級修讀中五程度數學科 9歲男童數學科M2考獲5**
小學插班｜1200人報小學插班1/3為高才通子女　王錦輝校長：面試可自選語言
18:39 2024/05/06
小學插班｜1200人報小學插班1/3為高才通子女　王錦輝校長：面試可自選語言
校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程　王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英
16:58 2024/06/07
校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程　王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英
小一面試｜每年近5千人爭150個小一學位　王錦輝副校分享面試NG位：家長別做呢件事
14:37 2024/06/12
小一面試｜每年近5千人爭150個小一學位　王錦輝副校分享面試NG位：家長別做呢件事
王錦輝小學面試｜王錦輝中小學9.21首輪小一面試　副校提醒：勿做這一點否則難被取錄
18:51 2024/09/16
王錦輝小學面試｜王錦輝中小學9.21首輪小一面試　副校提醒：勿做這一點否則難被取錄

你可能感興趣

一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
21:00 2024/10/09
一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
DSE｜小四越級修讀中五程度數學科 9歲男童數學科M2考獲5**
16:47 2024/07/17
DSE｜小四越級修讀中五程度數學科 9歲男童數學科M2考獲5**
小學插班｜1200人報小學插班1/3為高才通子女　王錦輝校長：面試可自選語言
18:39 2024/05/06
小學插班｜1200人報小學插班1/3為高才通子女　王錦輝校長：面試可自選語言
中小學教育 王錦輝中小學 DSE 沙田 英國 中學 劍橋大學

最高瀏覽

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似