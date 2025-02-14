直資名校︱王錦輝中小學準畢業生已收逾200個大學取錄通知  包括4人獲英國劍橋有條件取錄

▲ 王錦輝中小學合唱團與維也納兒童合唱團合作演出。（學校提供）

【香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學/英國劍橋大學/直資學校】位於沙田的中、小學一條龍直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學），即將於今年畢業的高中學生，已陸續收到不同大學的錄取通知，總校長陳偉佳博士表示，其中4名學生已獲英國劍橋大學有條件取錄。另外，校方收到超過8,500份，2025/26學年入學的小一及中一申請。

直資名校︱獲劍橋錄取生攻讀數學工程

陳博士稱，修讀香港中學文憑（HKDSE）及英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-Level）課程的準畢業生，近日獲多間大學的錄取通知，其中4名GCE A-Level學生得到英國劍橋大學的有條件錄取，攻讀數學、工程及自然科學等學科。

至於在QS世界大學排名前50的香港大學、中文大學和科技大學，陳博士稱，亦有不少學生獲有關大學有條件取錄，修讀的課程範圍廣泛，包括醫學、商業管理、法律、建築，城市研究等。

直資名校︱康體大樓將啟用 提供多元化運動訓練

王錦輝中小學即將迎來20周年校慶，陳博士表示，「郭一葦康體游泳大樓」將於本月19日啟用，提供游泳、水上活動、劍擊及健身中心設施，藉以提升學生運動能力、培養團隊合作精神，及促進健康生活方式。

▲ 郭一葦康體游泳大樓將於2月19日正式啟用，提供游泳、水上活動、劍擊及健身中心等設施。（學校提供）

此外，該校學生在運動、音樂文藝方面亦有卓越表現，包括男子網球隊在新界地域中學校際網球比賽中，連續5年奪冠；而男子及女子乒乓球校隊，則在全港學界精英乒乓球比賽，摘下2金1銀1銅的佳績。

▲ 中小學男女子乒乒球隊在全港學界精英乒乓球比賽共摘下2金1銀1銅佳績。（學校提供）

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