滅赤｜陳仲尼打斷「財尺」促政府交代滅赤時間表　派「籌碼」朱古力金幣冀增設籃球博彩

▲ 陳仲尼打斷「財尺」促政府交代滅赤時間表。(受訪者供圖)

今日是情人節，民建聯立法會議員陳仲尼一如往年，中午在金鐘向市民派朱古力金幣，並即場打斷「財尺」的尺子道具，寓意打破財赤困境，要求財政司司長陳茂波公佈滅赤路線圖。

陳仲尼派的朱古力金幣部份採用比特幣和博彩籌碼設計，有特別寓意，因為開源方面，他建議，當局增加新的體育博彩項目如籃球，既可遏抑非法賭博，也能為庫房帶來額外博彩稅收益。

他的另一建議，則是當局應加快落地以港幣為計價的、使用多元資產作為抵押物的穩定幣，並推動發行，以支持法定貨幣（人民幣、港幣），以及數字資產（如比特幣，以太坊）的等額抵押，以此推動金融創新，增加財政收入。

陳：政府多次提及財赤問題 已對營商信心產生負面影響

陳仲尼指出，政府多次提及財政赤字問題，已對營商信心產生負面影響，假若財赤趨勢持續，還有可能導致國際評級機構檢討對香港的信用評級，最終影響企業和個人減少在港投資。他認為，政府需清晰公佈滅赤路線圖，說明如何透過增加收入和縮減開支實現收支平衡，並向公眾闡釋當前財政狀況。

倡檢視外匯基金回撥機制 有否與時俱進空間

他說，外匯基金回撥機制仍停留在2007年前的機制，因應公共財政結構的巨大變化，並在不影響外匯基金保衛聯繫匯率的前提下，建議檢視外匯基金回撥機制及方程式是否有與時俱進的空間，從而恢復市民和投資者信心，改善投資環境，土地買賣和公司營運就能重新活躍起來，形成貨如輪轉的良好局面，有效改善政府財政收入。

節流方面，陳仲尼建議，可以從每年的政府工程入手，研究如何優化流程，多使用大數據、人工智能甚至機械人，提升工作效率及生產力。

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