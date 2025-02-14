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準媽媽｜前TVB小花婚後3年終成功造人　陳詩欣情人節報喜：我們終於1+1=3 

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

陳詩欣於IG報喜，在情人節公佈懷孕喜訊！（取自instagram）

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）2021年尾跟圈外富貴男友陳爾正結婚，升呢少奶奶的她不時周遊列國，今日（2月14日）情人節陳詩欣公佈懷孕的喜訊。

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準媽媽陳詩欣｜努力三年造人成功

陳詩欣貼出跟老公的合照，二人拿著BB超聲波照，當中Eunice寫道：

經過了3年的努力，我們終於1+1=3 

還記得陳生說想我永遠做一個開心的小朋友
恭喜你，你現在有多一個啦

#祝各位情人節快樂
#兩公婆好耐冇去旅行都好多人估到了
#遲啲同大家分享我們的故事

不少圈中人如蔡嘉欣、黃嘉雯以及張秀文等送上祝福。

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準媽媽陳詩欣｜曾中流感後情緒出問題

陳詩欣嫁人後不憂做，更過富泰生活，除光顧高級餐廳，更於大晒名牌Hermès包包，盡顯更闊太身份，惟去年初陳詩欣自揭患完流感後，一度情緒低落，出現心跳乏力兼手震。

她曾透露：「食餐飯都唔可以好好地坐郁來郁去，好焦慮好想返屋企，2024年2月我老公決定開始帶我去旅行，去完曼谷同屋企人去新加坡，再同蔡嘉欣去上海，望落去正常，但內心經常不安。所以這一年完全除咗網上工作之外，我都選擇周圍飛看看世界有多大學習面對接受。」幸而陳詩欣走過情緒低谷，更將迎來小生命升呢人母。

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