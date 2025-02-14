準媽媽｜前TVB小花婚後3年終成功造人　陳詩欣情人節報喜：我們終於1+1=3 

▲ 陳詩欣於IG報喜，在情人節公佈懷孕喜訊！（取自instagram）

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）2021年尾跟圈外富貴男友陳爾正結婚，升呢少奶奶的她不時周遊列國，今日（2月14日）情人節陳詩欣公佈懷孕的喜訊。

最新影片推介：

準媽媽陳詩欣｜努力三年造人成功

陳詩欣貼出跟老公的合照，二人拿著BB超聲波照，當中Eunice寫道：

經過了3年的努力，我們終於1+1=3 還記得陳生說想我永遠做一個開心的小朋友

恭喜你，你現在有多一個啦 #祝各位情人節快樂

#兩公婆好耐冇去旅行都好多人估到了

#遲啲同大家分享我們的故事

不少圈中人如蔡嘉欣、黃嘉雯以及張秀文等送上祝福。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

準媽媽陳詩欣｜曾中流感後情緒出問題

陳詩欣嫁人後不憂做，更過富泰生活，除光顧高級餐廳，更於大晒名牌Hermès包包，盡顯更闊太身份，惟去年初陳詩欣自揭患完流感後，一度情緒低落，出現心跳乏力兼手震。

她曾透露：「食餐飯都唔可以好好地坐郁來郁去，好焦慮好想返屋企，2024年2月我老公決定開始帶我去旅行，去完曼谷同屋企人去新加坡，再同蔡嘉欣去上海，望落去正常，但內心經常不安。所以這一年完全除咗網上工作之外，我都選擇周圍飛看看世界有多大學習面對接受。」幸而陳詩欣走過情緒低谷，更將迎來小生命升呢人母。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關報道：

新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭 不經意曝光老婆預產期

新手媽媽｜王君馨自爆產前郵輪之旅引發不適 佗B情緒波動大睇《黑白大廚》爆喊

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】