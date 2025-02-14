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打工生活｜「超級打工仔」每日搭飛機返工　2大原因拒異地租屋住

焦點追蹤

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

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【通勤／返工／航空公司／地勤／搭飛機】搭飛機返工是一個怎樣的體驗？馬來西亞一名在職媽媽從事航空業地勤，每天通勤的交通工具居然是飛機！儘管每日天未亮就要起床出門趕飛機，但她對此毫無怨言，甚至覺得這個決定非常明智！

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打工生活｜每天搭飛機返工 2小時內回到公司

據《CNA Insider》報道，馬來西亞一名40歲女士Racheal Kaur從事AirAsia航空地勤，每天清晨4時左右起床，準備搭飛機返工。起床後梳洗約1小時，準時5時出門，駕車從住所出發到機場，自費再轉乘AirAsia亞洲航空飛往吉隆坡。通常她搭上5時55分的航機，航程約30至40分鐘，約7時45分就能抵達辦公室。

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打工生活｜為陪孩子長大 拒當地租屋住

而選擇搭飛機返工背後，是為了兼顧家庭與工作。她現為2孩之母，分別是11歲和12歲，她認為這個年紀的小朋友需要父母陪伴，而正因為她希望陪伴孩子成長，她寧願搭飛機通勤，好讓她每天都能回家陪伴孩子，叮囑他們寫功課等，享受親子時光。她認為這個決定非常值得，且這個通勤方式比在當地租屋更慳錢。

Kaur此舉在他人眼中是匪夷所思，但事實上她經心思熟慮，分別計算在吉隆坡租屋和搭飛機返工，兩種通勤方式的每月支出後，才下定論。而兩種方式支出如下：

前者每月需要2,100令吉（約3,687港元），而後者只需1,400令吉（約2,490港元），每天搭飛機通勤居然比當地租屋便宜逾千元。既然能夠節省每月開支，又能夠每天享受親子時光陪伴家人孩子，Kaur果斷選擇後者，成為同事眼中的「超級打工仔」。

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