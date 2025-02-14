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謝婷婷男友︱謝婷婷情人節罕有放閃　首度認愛分享與外籍男友生活照

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

謝婷婷情人節放閃，分享與外籍男友生活照。

【謝婷婷 / 謝賢 / 狄波拉 / 謝霆鋒】現年42歲的謝婷婷（Jennifer）在今日情人節放閃，她在個人社交平台罕有上載數張與男友的生活照片，向男友生日送祝福並藉此認愛，寫道：「Happy birthday to my forever Valentine 」。

其實在上月，謝婷婷曾分享與女兒及一位外籍靚仔型男同坐私人飛機的合照，當時已令不少網民好奇這男士的身份，但沒有解釋與該男士的關係，今次終於證實關係。

星二代丨加拿大藍帶學院學煮泰式料理　謝婷婷升呢媽咪努力進修廚藝

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謝婷婷男友︱與謝婷婷囡囡相處得甚融洽

從相中所見，謝婷婷男友高大健壯，二人並非常甜蜜，不時四出遊玩，而且看來他與謝婷婷女兒Sara相處得甚融洽，當中一張相片更可見男友輕鬆舉起Sara。

謝婷婷在2019年突然宣布誕下一女後，之後母女在加拿大生活，不過至今她對女兒生父身分絕口不提。曾有傳Sara的生父是謝婷婷在溫哥華讀書時認識的朋友，但消息一直未經證實。

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