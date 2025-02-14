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富二代｜馬斯克4歲仔大鬧白宮疑叫特朗普「收聲」　竟挖鼻屎抺145年歷史辦公桌

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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馬斯克4歲兒子疑指罵特朗普「收聲」， 鼻屎抺在145年歷史辦公桌。（AFP圖片）

【馬斯克/特朗普/馬斯克兒子】美國富豪馬斯克（Elon Musk）與他的4歲兒子X Æ A-12 Ｍusk（簡稱X），每次亮相都引起了外界高度關注。最近，父子倆一同出席白宮活動，見證總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，這次出現再次成為焦點，而且更大鬧白宮，做出相當有趣的行為。

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馬斯克兒子｜風頭蓋過特朗普

美國富豪馬斯克與特朗普會面開記招，替政府效率部（DOGE）推動削減聯邦成本計劃進行辯護。不過比起DOGE是如何削減成本，全場焦點反而是馬斯克4歲兒子的一舉一動。在白宮的活動中，X的表現十分搶眼，他不僅露出鬼臉，還在爸爸馬斯克肩上「騎膊馬」，毫不畏懼地面對鏡頭，讓在場的記者們爭相拍攝。

最有趣的是X 除了不停做鬼臉之外，更疑似叫特朗普「收聲」；挖鼻孔後，又把鼻屎抹在145年歷史悠久的辦公桌上的行為。這張枱是1880年英國維多利亞女王贈送給美國的珍貴文物，歷屆美國總統幾乎皆曾使用。特朗普本尊則似乎並不介意，不怒還反讚︰「高智商孩子」。

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馬斯克兒子｜生母反對兒子抛頭露面

但X的生母、35歲加拿大女歌手Grimes對此表示強烈不滿。她在社交平台發文表示反對兒子經常出席公眾活動，認為這影響家庭隱私。但訴求至今未獲理會，表示迫切希望解決問題，形容此事為她「個人悲劇」（personal tragedy）。

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馬斯克兒子｜馬斯克「兒女成群」大家庭

52歲馬斯克積極提倡加強生育率，自己亦「兒女成群」，先後與3名女子通過不同方式誕下多達11名子女。馬斯克與Grimes的關係相當複雜，兩人經歷了分手與復合。Grimes於2023年10月就大仔X的撫養權及親子權，入稟向馬斯克爭取，儘管在私生活上存在爭議，但他們仍然保持友好的關係，達成共同撫養子女。

馬斯克於新自傳中，透露他與Grimes已經秘密生下第3胎兒子，取名「Techno Mechanicus」，小名是「Tau」。兩人的子女都是改了古怪名字，3歲兒子叫「X Æ A-12」，1歲女兒叫「Exa Dark Sideræl」，結合馬斯克最愛的科學與Grimes最愛的科幻奇幻精靈風格。第3胎的「Techno」可以解作「科技的」，而「Mechanicus」則源自桌上戰棋遊戲《戰鎚40000》（Warhammer 40,000）的「機械神教」名字。

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