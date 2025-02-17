不育危機丨27歲人夫近乎不育求醫揭精子畸形達98%　原因竟關做呢份工事

【男士不育/精液/無精子症】據統計，中國目前至少有3000萬男性是不孕不育患者。內地有一名27歲男子成婚多時，儘管已與太太一直積極「做人」，但卻絲毫沒有動靜。他於是往醫院檢查，竟發現自己精子畸形達98%，疑肇禍原因極可能關自己的職業事。

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綜合內地傳媒報導，內地杭州一名27歲男子小林與妻子結婚以來，雖然未有避孕，卻一直未見有任何喜訊。他於是到當地醫院檢查，竟發現自己的精子濃度遠遜正常標準。據其精液分析報告顯示，其精子濃度僅300萬/毫升（正常值≥1500萬），A級精子（快速前向運動）為0%，B級精子（慢速前向運動）僅2%-3%，畸形率高達98%。

醫生於是向男子了解其生活作息，發現肇禍原因極可能與男子從事的職業有關。原來小林因從事夜店工作，致生理時鐘與常人完全顛倒，經常睡眠不足，而且常常食煙飲酒，長期久坐不動。

杭州市紅十字會醫院生殖醫學科中醫師陳望強表示小林的夜店工作完全是犯了所有「殺精」的大忌:

夜間藍光抑制褪黑素分泌，導致睪丸抗氧化能力下降；酒精直接毒害生精細胞；久坐引發的骨盆腔淤血，如同給睪丸「持續蒸桑拿」。

直到男子辭職，再經半年中西醫結合治療及調整生活，他的精子濃度才回升至1400萬/毫升，最終成功生育。

陳中醫指過去以30-40歲男性為主的不孕門診，如今擠滿了25-28歲的新婚夫婦。談到原因，他認為與3大不良習慣有關:

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本港泌尿科專科醫生黃國田接受TOPick訪問時表示，男士不育的原因分為先天性和後天性，另外亦幫大家拆解3大男士不育迷思。

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同場加映: 男士6大保健貼士



註冊中醫師孫頴儀向接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

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