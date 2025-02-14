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乾衣攻略｜天氣回暖濕度高衣物難乾有噏味　晾衫7大禁忌+室內晾衫8招速乾法

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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天氣潮濕衣物難晾乾？不妨參考以下的方法！

【家事百科/晾衫禁忌/速乾方法/洗衫】近日天氣開始回暖，而且有雨，相對濕度曾高達90％，非常潮濕！這種天氣晾衫最難乾，室內晾衣又易傳出陣陣「噏味」，令人困擾，因此TOPick為大家綜合7個晾衫禁忌和分享8招室內晾衫速乾法，大家只要跟著做，就可以避免衣物愈晾愈濕！

點擊下圖即睇7大晾衫禁忌：

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晾衫禁忌｜1. 晾衫距離勿太近

在室內晾衫時，衣物之間應避免衫貼衫晾曬，要留下一定空間，增加衣服接觸空氣的機會，方便衣物乾透。

晾衫禁忌｜2. 忌通風不足

香港寸金呎土，晾衣空間有限，如果衣服之間未能保持距離，就必須保持通風暢順，否則令衣物難以揮發水份。大家亦可以借助空氣循環扇或風扇，再配合抽濕機，保持空氣乾爽流動，可有助乾衣。

晾衫禁忌｜3. 忌掛近窗邊

很多人以為在窗邊晾衫可以加速晾乾，其實太近窗戶，空氣反而變得不流通，會令衣物出現半乾半濕的狀況，亦是我們常說的愈晾愈濕。

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晾衫禁忌｜4. 勿掛近地面

由於濕氣是由上至下流動，愈接近地面，濕氣積聚得越多。所以想衣物快乾，最好掛高衣服，建議可以使用調整高度的伸縮晾衫架。

晾衫禁忌｜5. 衣物沒有分類便掛起

不同型別的衣物會有不同方法晾曬，如室內最好用上拱型晾衣法，把長身衣服褲子掛最外面，中間位置則放短身上衣、襪子等，形成上窄下闊的結構，令空氣流通，加快衣服晾乾，而不是隨意亂掛。

晾衫禁忌｜6. 勿使用普通洗衣粉

想衣服快乾沒有噏味，其實可從洗衣做起，洗完的衣服有噏味，主要是由於衣物仍未乾透時，未洗淨的細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，

形成一股難聞的氣味。所以，首要做的是衣物殺菌，但使用普通洗衣粉難以深層清潔細菌，可以選用市面上標明殺菌、洗淨力和去污力較強的洗衣液。

晾衫禁忌｜7. 一次過洗過多衣物

如果一次過將太多衣物放入洗衣機，空間不足的話，洗衣液有機會未能浸透每件衣服，令細菌殘留，從而有噏味，因此洗衣時，應控制洗衣機容量在8成左右。

點擊下圖即睇室內晾衫速乾法：

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如果想衣物在雨天或潮濕天氣快速乾透，可以試試以下8招室內晾衫速乾法！

室內晾衫速乾法｜1. 乾毛巾吸水法 

在濕衣物上包裹一塊乾毛巾，將衣物和乾毛巾同時捲起，用力擰到滴不出水。這樣毛巾就會很快把水份吸走，避免擰出來的水份被衣物再次吸收，從而提高脫水效果。

室內晾衫速乾法｜2. 電器放熱法 

這做法比較適用小型衣物，例如襪子，可以把襪子放入膠袋，再將風筒風口塞進袋口握緊，然後開風筒往裡面吹送熱風，由於熱氣在袋子中循環，所以衣物會加快被吹乾，不過需要注意的是，風筒風吹一會要停一會，避免袋子內部過熱。

室內晾衫速乾法｜3. 晾衣處放報紙 

很多人會把濕衣晾在廁所、窗台，由於室內空氣未及戶外通風，晾乾速度也隨之減慢。想室內吸濕力加強，可在晾衣位置的地上舖上乾報紙，原理像以報紙包蔬菜一樣，乾報紙可以吸走濕氣，加速衣物晾乾。

室內晾衫速乾法｜4. 彎曲衣架晾曬

將鐵絲衣架兩端3分1處用力向前彎曲，將衣架變成彎曲立體狀，晾衫時，衣服前後就不會貼在一起，增加衣物內側空氣流動，加快衣物晾乾。

室內晾衫速乾法｜5. 立體懸掛晾曬

根據不同衣物立體懸掛，例如牛仔褲可翻出口袋，用晾衣夾撐開褲管和腰身，更易快速平均乾衣。其它不易乾的厚衣服也可立體懸掛，比如使用寬衣架，不要讓衣物前後身貼在一起。

室內晾衫速乾法｜6. 熨斗燙乾法 

將濕衣服熨乾是最直接的方法，不過用熨衣板要注意，最好在衣物上蓋一塊布再燙，以熱壞衣物。

室內晾衫速乾法｜7.分類衣料厚薄晾衫

可根據不同衣料晾衣，冬天厚身衣物通常都是較難乾，大家可依不同厚薄的衣物分類，例如綿質、尼龍等快乾的質料可與厚身冷衫上衣同放，分隔開厚身衣服，自然可令衣物更快乾。

此外，晾衫時又可將長、短衣物和厚、薄衣物交替懸掛，衣物之間留足間隙，空氣會更容易流通，衣物乾得更快。

室內晾衫速乾法｜8.使用智能升降衣架

由於香港地方淺窄，不少人選擇向高空發展，安裝智能升降衣架。智能升降衣架除了能電動升降晾衣架慳位之外，通常這些智能電動衣物架也會有其他功能，例如紫外線消毒功能，又或是可以持續吹出暖風作烘乾，這些都能協助衣物快乾，而且能防止細菌在衣物上滋生。

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