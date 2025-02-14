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第三間醫學院｜浸大衞炳江：落場跑梗係想贏　對聯合辦學持開放態度

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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浸會大學舉辦新春傳媒午宴，校長衞炳江（右3）表示，對申辦第三間醫學院有信心、有鬥志。（蔡健行攝）

3月17日便是大學提交第三間醫學院建議書的期限，浸會大學校長衞炳江表示，預料月底可完成定稿。被問到是否對於本港第三間醫學院志在必得，他表示「落場跑梗係想贏」。

衞炳江與管理層出席傳媒新春午宴時透露，大學已完成醫學院建議書的第二稿，料月底能完成定稿，及時向政府提交。

早前有傳第三間醫學院或會採取聯合辦學形式，衞炳江表示大學對此持開放態度。他表示，理解社會大眾會質疑可行性，尤其是醫學院的管治工作，但認為聯合辦學「有意願就會做到」，又舉例哈佛大學與麻省理工學院有合作開辦醫療科技學院。他亦坦言，三間有意辦醫學院的大學有討論過聯合辦學，但今次由獲邀提交建議書到提交期間，時間太短，不足以商討聯合辦學詳細方案。

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稱浸大籌備團隊3間最強

被問到今次申辦醫學院是否志在必得，衞炳江直言非常有信心，「落場跑梗係想贏，唔會輸都落去跑。」不過最終能否「勝出」，他表示亦要視乎不少因素，但相信浸大的籌備團隊，是3間大學中最強。

早前一度獲邀參與醫學院籌備委員會的內地教授宋爾衛被發現身陷醜聞，數日後便以公務繁忙為由辭任。衞炳江回應事件時透露，大學邀請對方前有進行背景審查，亦知悉對方曾陷入爭議，但坦言「以為件事已經過咗」。

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香港浸會大學 大學 衞炳江

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