蝴蝶邨伴屍案｜屯門蝴蝶邨智障兒伴屍揭「以老護殘」悲劇　議員促設資料庫助高危個案

▲ 屯門智障兒伴屍揭「以老護殘」悲劇，議員促設資料庫助高危個案。

【屯門 / 蝴蝶邨 / 公屋】屯門蝴蝶邨蝶影樓昨日（13日）發生一宗「以老護殘」的悲劇，78歲老翁在家身亡後，44歲智障兒子伴屍多日。議員促請加快設立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，以協助高危個案。

屯門蝴蝶邨蝶影樓保安昨日報案指，一個單位傳出濃裂異味。消防到場破門入屋，發現78歲陳姓老翁已經死亡，44歲男子精神有異。消息指，該男子為老翁幼子，是弱智人士，懷疑已經伴屍多時，幸有自理能力，期間進食家中賀年剩下的食物。

蝴蝶邨伴屍案︱屯門蝴蝶邨單位傳惡臭 驚揭老翁倒斃屋內一男子伴屍旁

▲ 林素蔚促請盡快公布「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」詳情（林素蔚Facebook）

本身是社工的立法會議員林素蔚表示，今次個案無論是醫院、長者服務中心、殘疾人士地區支援中心似乎都未能接觸到該個案，形容難以置信。

去年《施政報告》提出設立跨機構的「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，林素蔚說業界一直爭取，認為能夠有效介入高風險個案，促情政府盡快公布計劃詳情。她指出，若「醫社」緊密合作，「他們在接受服務時，哪怕是覆診時，都會被發現，不至於如此隱形。」

▲ 李世榮呼籲盡快設立照顧者資料庫（李世榮提供）

立法會議員李世榮則表示，照顧者熱綫於2023年9月運作，其後當局再推出照顧者平台，為照顧者提供資訊和服務等，惟是次事件涉案者並非社署社工跟進個案，他相信涉案死者並沒有尋求支援，反映了現行支援措施仍未有效到位。

除了盡快設立照顧者資料庫，李世榮亦期望，已在荃灣和南區推行的支援長者及照顧者計劃盡快拓展全港，並加強宣傳照顧者熱綫，讓有需要市民求援。

▲ 屯門蝴蝶邨蝶影樓發生老翁死後智障兒伴屍的慘劇（資料圖片）

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