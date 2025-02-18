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內地旅客｜內地客進酒店坐梳化被請離開　公審職員態度唔好反遭網民鬧爆

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

內地客進酒店坐梳化被請離開，公審職員態度唔好反遭網民鬧爆：強詞奪理。

【酒店 / 內地旅客 / 香港遊】酒店職員趕客？近日，有內地旅客到港旅遊時，相信她手機電量不足，便進入1間酒店租借移動電源，並坐在大堂梳化休息，卻被酒店職員以非酒店客人為由要求離開，她對此感到氣憤，遂與職員爭論，並將影片發布抖音公審。

雙方就酒店是否為私人地方進行爭辯，職員多次解釋無奈旅客並不接受這套說辭。該影片被轉載至Facebook「突發事故爆料」群組，引起眾多網民熱議，紛紛批評旅客強詞奪理。

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內地旅客｜非酒店客人大堂休息被請離開

影片開始時，畫面出現一段控訴，稱「香港的XX酒店遊客來大廳掃充電寶時坐在沙發上休息一下，該服務員無理跑來驅趕，問是不是他們的客人，就這個眼界和小氣是個別情況還是香港獨有文化？」

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旅客聞言十分不滿，便與酒店職員爭辯，「你覺得進來的不是你可客人是嗎？坐一下就要趕走是什麽意思？」，職員解釋道「小姐，這裡是私人地方」，而旅客則矢口否認「這不是私人地方，這不是你家」，再次解釋道「這不是我家，但是是我們公司的地方」。

內地旅客｜職員解釋酒店屬私人地方

惟旅客仍不接受，反駁「這裡是酒店，不是私人地方，而且也不是你的地方，你只是這裡的服務員」，職員很堅定地聲稱「這是我老闆的地方」，旅客質問「你老闆的地方，你有權利說了算嗎？我們進來就是你的客人，你還直接叫我們走，你什麼態度？」，隨後遊客便持續質問，而後職員勸其冷靜，直至至影片結束。

網民：「酒店是私人經營場所做生意，不是服務的對象當然那有權讓你離開」。（示意圖非涉事酒店／iStock）

內地旅客｜網民批旅客強詞奪理

轉載影片的樓主表示，「你唔係人啲酒店嘅客人要借人梳化休息俾人趕係好正常，解釋畀你聽係私人地方你又要強詞奪理話唔係私人地方，究竟（該旅客）嘅思維邏輯係點樣形成呢？真係百思不得其解。」

此事引起眾多網民熱議，皆認為該名旅客無理，「職員做得非常正確」、「『進來』但係無幫襯點會係客人？」、「我哋唔係客人嘅時候，走進入酒店大堂去洗手間都覺得唔好意思唔敢入」、「酒店是私人經營場所做生意，不是服務的對象當然那有權讓你離開」、「酒店態度沒問題啊，一直還希望你冷靜下來好好溝通」、「酒店做得好」。

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