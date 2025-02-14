▲ 台中新光三越氣爆：23歲女樓管被炸半邊頭慘死 情人節與男友天人永隔：原打算今年結婚

【新光三越／氣體爆炸／後遺症／valentine's day／三豐百貨】悲痛情人節！台中新光三越百貨公司周四 （13日）發生氣體爆炸，造成4死37傷。其中有一名擔任樓管的23歲女死者，當日負責工程監工卻被炸到半邊頭部不見，死況悽慘。在附近上班的男友今日領遺體時心碎稱，他們本打算在今年結婚，但如今竟天人永隔。

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綜合台媒報道，在台中新光三越百貨公司氣爆意外中身亡的23歲林姓女樓管，遺體在11樓至12樓樓梯間被消防員尋獲。今日（14日）上午，檢方相驗完畢後，林女遺體由從事殯葬業的表姊（妹）協助帶回新竹。

據悉，林女為家中獨生女，剛從靜宜大學畢業後第一份工作，就是在新光三越百貨擔任樓管，不料竟被當場炸死。林女大姑心痛表示：

她頭這邊都不見了，後腦還一直流血…

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交往2年男友原定今年結婚 情人節天人永隔

不但父母親人承受極大的喪女之痛，林女的男友在今日情人節，到殯儀館協助女友家屬處理後事，在領遺體時也是悲痛捶桌，心碎不已。據瞭解，林女男友同樣任職百貨公司樓管，與林女交往2年，並在台中同居。林女家屬透露，她本來打算下月便向公司辭職，返回新竹老家；與男友倆人更原本打算在今年找個好日子結婚，如今卻突然飛來橫禍，無法與男友共度情人節，倆人從此陰陽相隔。

男友亦透露，事發時他就在新光三越附近的台中大遠百貨上班，當得知新光三越百貨發生氣爆後，第一時間致電女友問平安，結果電話卻長響無人接聽，直至他從女友母親口中驚聞噩耗。當他趕到醫院時，只得到醫生回答「沒辦法搶救了，沒有心跳。」

林女家屬及男友事後質疑，雖不太清楚林女的具體工作情況，但她曾提到工作內容主要是跟廠商對接；對於剛畢業不久的林女這次為何會被安排監督裝修工程而感到十分不解，怒批新光三越百貨有疏失：「一個大百貨公司，應該叫專業人員去監工才對，不應該叫我們23歲小女生去監工」。

醫生揭後遺症：「震爆肺」恐是最壞情況

台灣整合醫學專科醫生姜冠宇就意外在Facebook專頁發文表示，處理氣爆現場的傷患最害怕遇到「震裂肺」的患者，因在壓力波震動而導致肺泡和微血管破裂，導致肺出血和肺水腫，嚴重會惡化成氣胸（俗稱爆肺）合併血胸、肺泡塌陷、氣栓等，甚至血液出現氣體上腦後出現腦栓塞（即中風）。

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒也在其Facebook專頁發文，詳細分析氣爆意外後，倖存者將會經歷一輩子「沒有終點的馬拉松」的傷害，從初期的爆震傷為主，到中期的併發症，還有後續的後遺症，因此他直言「需建立倖存者長期健康監測追蹤」。

室內氣爆意外會造成大量傷亡，高溫、衝擊波，以及建築倒塌。若氣爆發生時身處現場，在場人士會遭受嚴重燒傷、骨折，甚至死亡。而附近受影響的居民或救護人員、現場的倖存者等，恐防日後會患上創傷後壓力症候群（PTSD）。

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同場加映：史上最慘百貨事故「三豐百貨」倒塌 502人壓成肉醬

回顧史上最嚴重的百貨公司工安意外，是1995年發生在南韓的三豐百貨大樓倒塌，共造成502死937傷；亦是全球第二嚴重的大樓倒塌意外。

在事發6月29日的前一晚，夜班警衛留下紙條稱整棟大樓屋頂傳出怪聲；但這一警訊沒有引起早班經理的重視，認為怪聲只是屋頂大型空調前些年有移動過，造成的裂縫導致。直至百貨大樓上午10點開始營業，5樓餐廳員工突然發現柱子附近出現巨大裂縫、地板明顯下陷，經理這才立刻關閉餐廳，並下達封口令，避免消息外流。隨後，越來越多顧客開始聽到大樓發出奇怪聲音，並感受到大樓震動、地板磁磚破裂，但公司高層卻只注重營業額損失，始終沒有下達關閉百貨大樓及疏散指令。

中午時分，經理謊稱怪聲來自大樓冷氣故障；高層亦將工程師勸諭立即疏散、全面檢查等話當耳邊風，百貨公司繼續營業。到下午5點左右，4樓天花板開始下陷；50分鐘後，大樓傳出斷裂聲響；5點52分，大樓天台倒塌，承重柱不堪負荷，一根根接連倒下，百貨大樓在20秒內一層層向下坍塌，整棟建築物的北翼瞬間垮塌到地下室，逾千人未能逃出，被壓成肉醬。

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奉命調查「三豐百貨」倒塌的檀國大學土木結構工程系教授鄭鑾（정란）表示，這完全是一起人為疏失案件。調查結論顯示，百貨大樓原本設計是4層樓高的辦公樓，但集團會長李鐏在工程中要求重新設計，改建成5層樓高的百貨大樓。在營建商以安全為由拒絕後，高層下令撤換營建商，最後以集團本身的建築公司繼續施工。

結果，最後建成的百貨大樓內的結構，與初始設計圖完全不一樣，包括承重柱直徑縮小，每條承重柱裡的鋼筋從16條減為8條。增建的5樓原先計畫是溜冰場，施工後期卻改為8間餐廳，同時因地板要鋪設暖氣而加厚，進一步增加承重結構的負擔。

另外，高層還為節省成本，在樓頂移動整棟樓的空調設備時，不使用起重機，而是直接利用滑輪拖拽，導致樓頂出現裂痕，且此後每次啟動冷氣時，震動都會向外擴散至結構不穩的屋頂，讓5樓的承重柱裂痕不斷擴大。而在三豐百貨更改建築設計的過程中，有不少當地官員收賄，最終有超過20人被政府定罪。

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