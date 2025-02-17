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聽障成老齡化隱憂　專業人手不足應付需求　醫生與專家教你正確應對聽力衰退

特約

發布時間： 2025/02/17 12:30

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近年，多項研究都證實聽力障礙與腦退化關係密切。香港是全球人口老化程度最高的城市之一，很多長者面對聽力衰退，都不懂得如何處理。近月香港兒童醫院更因耳鼻喉科醫生流失，須關閉耳鼻喉科。這不僅是醫療問題，更對社會資源分配造成挑戰。耳鼻喉科專科醫生李國祥表示，當察覺身邊家人或長者開始有聽力下降跡象，就要及早就醫，若診斷聽力無法逆轉，就需尋求聽力學家協助，配戴合適的助聽器，以免病情惡化。他感嘆，希望社會可投放更多資源，用於培訓更多聽力專業人才及健康教育，以應對日益嚴峻的聽力衰退問題。

耳鼻喉科專科醫生李國祥指，聽障不單會加劇腦退化風險，更會破壞長者的社交生活，身邊人應包容和關懷。

聽力下降須早診治 認清病理最關鍵

聽力障礙主要分為兩種，包括「傳導性聽力障礙」及「感音神經性聽力障礙」。前者的成因多數為外耳道堵塞或發炎、鼓膜穿破、中耳炎等疾病；而後者則與內耳或聽神經退化有關。當發現聽力下降，必須盡快求醫，讓醫生診斷出成因和病理，才能採取正確方式處理聽障問題。

聽覺系統分為外耳、中耳、內耳三大部分，任何一個部份受損都會引致聽力下降甚至失聰，必須及早檢測才能對症下藥。

李醫生表示，部分聽力問題可透過手術和藥物等醫療手段根治，例如類固醇注射。然而，若聽力障礙是無法復原，最常見是年老引致的永久性聽障，就需要尋求具備專業資格的聽力學家協助，配戴合適的助聽器，獲取充足聽力補償以達至復康效果，避免情況持續惡化。

社會應加強聽力教育 投放資源培訓聽力人才

李醫生提到，雖然社會關注聽力問題的程度遠勝以前，但聽力健康教育仍頗為不足。大多數情況下，人們除非確切感受到聽力明顯下降，都不會主動進行聽力測試。他建議，55歲以上人士至少接受1次聽力測試，以便追蹤聽覺衰退狀況，從而作出適切跟進。

現時助聽器科技發展極為先進，各種人工智能及軟件技術層出不窮，但從事聽力服務的專業人員卻遠遠不足。李醫生慨嘆，聽力衰退的長者，再加上職業性失聰的工人群體，相加起來足有數十萬人；另一方面，本港每兩年僅有大約8名聽力學家畢業並投身行業，人手嚴重不足，難以應付如此龐大的聽障社群所需。

李醫生指，每一門專科都有其存在理由，香港過往對聽力方面的支援實在不足，面對人口老化趨勢，社會應加倍着力於人手編制和培訓，支持耳鼻喉科及聽力行業發展。同時亦應重視公眾教育，促進共融。

驗配助聽器學問高 切勿隨便購買

驗配助聽器是一門專業學問，音量大小只是其中一項指標，人的聽力有分高、中、低頻，聽障者並非完全聽不到聲音，而是在某些音域上有所缺失，如一幅拼圖中缺失了某幾個部分，導致無法理解內容及溝通困難。聽障人士不僅需要音量上的增益，更重要是音質上的幫助。關鍵是按照聽力頻率與生活習慣，針對性作出調校和度身訂製，才能真正改善聆聽質素。李醫生強調，助聽器不是普通家電，是個人化的醫療儀器，必須運用大量專業技術和知識進行驗配，絕不能隨便購買。

助聽器種類繁多 應以個人需求為先

峰力香港資深聽力學家甘炳基補充道，助聽器的種類繁多，如輕巧的藍牙耳機型、功能強大的開放耳背式助聽器等。在選擇助聽器時，患者的年齡、生活習慣和聽力需求都是重要的考量因素。例如，對於年輕的聽障患者，他們可能更希望選擇不易被察覺的助聽器，而對於中度至重度聽力損失的患者，則需要配戴功能更強的助聽器。

現時的助聽器有別以往「大大嚿」的款式，已發展到輕巧精細，猶如一般藍牙耳機般美觀，平時配戴不易被人察覺。

專家籲勿自行網購助聽器 應先尋求專業評估

甘炳基強調，助聽器的選擇必須經過專業的評估和調整。很多患者自行在網上購買助聽器，但這些產品未經專業的聽力測試和調校，亦欠缺試用服務，最終無法改善聽力，甚至可能造成更大的問題，不但得物無所用，而且更蒙受金錢損失。因此，尋求專業的聽力學家協助，能確保選擇到最合適的助聽器，改善生活質量。 

峰力香港資深聽力學家甘炳基希望AI技術能夠普及化，未來助聽器的價格有望下降，讓更多人受惠。

AI助聽器能模擬大腦 聲音準確度更高

甘炳基提到，隨着科技的進步，助聽器的功能也日益增強。「現今的助聽器已經可以利用AI技術篩除背景噪音，提升聲音的清晰度。這些新技術不僅改善了聽力的質量，也使得助聽器的使用變得更加便捷和舒適。」甘炳基續指，AI技術的引入，使助聽器能夠模擬大腦的聲音處理方式，讓患者在嘈雜環境中也能清楚聽到對話。這對於需要在社交場合中保持良好溝通的患者來說，無疑是一大福音。甘炳基希望，隨着AI技術的普及，未來助聽器的價格有望下降，讓更多人受惠。

聽力損失與腦退化之間的關聯不容忽視，及早檢測和選擇合適的助聽器是改善生活質量的關鍵。科技發展迅速，助聽器的功能和設計將會不斷提升，未來的聽力輔助設備將更具人性化，幫助患者更好地融入社會。面對日益嚴重的聽力損失問題，我們每個人都應提高警覺，及早進行聽力測試，並在專業人士的指導下，選擇最合適的助聽器，重拾美好生活。

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