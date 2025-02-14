  • 17°C
香港時間：2025214日 (五) 18:57

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港藝術月2025｜ComplexCon香港賣飛詳情公布　想睇Metro Boomin、NJZ演唱會mark定日期

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

ComplexCon 香港2025的Complex Live，邀得新世代女團NJZ及殿堂級音樂製作人Metro Boomin坐鎮。

ComplexCon 香港2025的Complex Live，日前已公布萬眾期待的表演陣容，包括殿堂級音樂製作人Metro Boomin及新世代女團NJZ。

演出安排及公開發售門票日期如下：

3月21日以Metro Boomin作為Complex Live!演唱會headliner和3月22日以ZICO作為Complex Live!演唱會headliner的ComplexCon香港門票：將於2月17日下午2點開始發售。

3月23日以 NJZ 作為Complex Live!演唱會headliner的第二階段ComplexCon香港門票：將於2月19日下午2點開始發售；VIP套票：將於2月20日下午2點開始發售。 

門票將於以下平台發售：Trip.com、uutix、Cityline、貓眼、攜程和 Klook。

ComplexCon 香港獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」支持，將於 2025 年 3 月 21 至23 日期間登陸亞洲國際博覽館，為全球知名的「香港藝術月」打響頭炮。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港藝術月2025｜ComplexCon香港演出陣容驚喜加碼　新世代女團NJZ亮相表演
09:36 2025/02/07
香港藝術月2025｜ComplexCon香港演出陣容驚喜加碼　新世代女團NJZ亮相表演
香港藝術月2025｜ComplexCon香港公布門票發售　Metro Boomin + ZICO任領銜表演嘉賓
17:33 2025/02/06
香港藝術月2025｜ComplexCon香港公布門票發售　Metro Boomin + ZICO任領銜表演嘉賓
寶刀未老｜63歲歌神張學友Fit爆　台灣一連開9場騷零疲態　靠1習慣堅持30年保巔峰
12:22 2025/02/13
寶刀未老｜63歲歌神張學友Fit爆　台灣一連開9場騷零疲態　靠1習慣堅持30年保巔峰

你可能感興趣

香港藝術月2025｜ComplexCon香港演出陣容驚喜加碼　新世代女團NJZ亮相表演
09:36 2025/02/07
香港藝術月2025｜ComplexCon香港演出陣容驚喜加碼　新世代女團NJZ亮相表演
香港藝術月2025｜ComplexCon香港公布門票發售　Metro Boomin + ZICO任領銜表演嘉賓
17:33 2025/02/06
香港藝術月2025｜ComplexCon香港公布門票發售　Metro Boomin + ZICO任領銜表演嘉賓
寶刀未老｜63歲歌神張學友Fit爆　台灣一連開9場騷零疲態　靠1習慣堅持30年保巔峰
12:22 2025/02/13
寶刀未老｜63歲歌神張學友Fit爆　台灣一連開9場騷零疲態　靠1習慣堅持30年保巔峰
演唱會 歌手 演唱會 文娛藝術

最高瀏覽

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家　曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似