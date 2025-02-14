香港藝術月2025｜ComplexCon香港賣飛詳情公布　想睇Metro Boomin、NJZ演唱會mark定日期

▲ ComplexCon 香港2025的Complex Live，邀得新世代女團NJZ及殿堂級音樂製作人Metro Boomin坐鎮。

ComplexCon 香港2025的Complex Live，日前已公布萬眾期待的表演陣容，包括殿堂級音樂製作人Metro Boomin及新世代女團NJZ。

演出安排及公開發售門票日期如下：

3月21日以Metro Boomin作為Complex Live!演唱會headliner和3月22日以ZICO作為Complex Live!演唱會headliner的ComplexCon香港門票：將於2月17日下午2點開始發售。

3月23日以 NJZ 作為Complex Live!演唱會headliner的第二階段ComplexCon香港門票：將於2月19日下午2點開始發售；VIP套票：將於2月20日下午2點開始發售。

門票將於以下平台發售：Trip.com、uutix、Cityline、貓眼、攜程和 Klook。

ComplexCon 香港獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」支持，將於 2025 年 3 月 21 至23 日期間登陸亞洲國際博覽館，為全球知名的「香港藝術月」打響頭炮。

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