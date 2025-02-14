詐騙短訊｜通訊辦懷疑有人使用非法無線電干擾器　發送「#」字頭詐騙短訊　

▲ 通訊辦懷疑有人使用非法無線電干擾器，發送「#」字頭詐騙短訊。

近日有市民收到懷疑詐騙短訊，內有疑似釣魚網站，但發送人名稱以「#」字開頭。通訊辦回應指，近日有接獲市民查詢，稱收到以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出的懷疑詐騙短訊。已隨即聯絡當事人及與相關電訊商展開調查。不排除有不法份子使用非法無線電干擾器發出訊息，正聯同電訊商及警方作進一步跟進。

並進一步強調，只有已登記成為「已獲認證的發送人」的公司或機構，才可使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，而電訊商會攔截由非已獲認證的發送人透過互聯網發出的偽冒短訊。



詐騙短訊｜市民收「#」字開頭可疑短訊 通訊辦報警求助

詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？ 市民如何自保



發訊機構必須向通訊事務管理局辦公室（通訊辦）提交申請及所需證明文件，經審批後方可成爲「已獲認證的發送人」，並使用「#」號發出短訊。市民可在「短訊發送人登記冊」內，查閱已登記成為「已獲認證的發送人」的公司或機構。

根據《電訊條例》（第106章），任何人如沒有適當牌照管有或使用任何作無線電通訊之用的器具；或設置或維持任何電訊設施，即屬違法。任何人參與該等非法活動即違反條例第8(1)條，並會遭受檢控。一經定罪，最高可判處罰款十萬元及監禁五年。

▲ 通訊辦懷疑有人使用非法無線電干擾器 發送「#」字頭詐騙短訊

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