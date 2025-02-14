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聯網規劃｜議員抱怨政府遲交文件促另擇日子開會　盧寵茂：唔知要傾幾多十個鐘先得、坐定定等大家傾

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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跨黨派議員均埋怨，政府就聯網規劃文件太遲發出，沒有時間作準備。(彭大偉攝)

立法會衞生事務委員會今日開會，討論中大醫院延期撥款，以及醫管局最新聯網規劃。不過單是討論中大醫院首個議程，已花近2個小時，需召開特別會議再討論不少議員關注的聯網重組議題。

跨黨派6名議員均抱怨，政府向立法會提交的醫管局聯網規劃文件，直至會議前一日晚上，才上載至立法會網頁。新民黨陳家珮表示，「比我地睇文件都是10幾個小時，昨晚8點幾先有得睇文件」。立法會議員林素蔚亦指，港島東及港島西聯網橫跨西營盤至柴灣，「文件得兩段仔講」，希望當局準備更詳盡文件。

立法會議員楊永杰表示，因聯網規劃問題特地趕回立法會開會，指議題牽涉市民福祉，「相信呢個議程有好多意見，相信要擇日再開」。民建聯陳永光表示，「昨日不少同事追左文件好耐，無時間消化、亦需要做諮詢。」

民建聯李慧琼提出加開特別會議，獲醫務衞生局接納。醫務衞生局局長盧寵茂表示，原本每次會議討論三個議題，了解議員對醫院議題關心，因此只討論2個議題，「估唔到一間醫院都講了兩個幾鐘，醫管局43間醫院唔知要傾幾多十個鐘先得」。他指，有大量醫療改革議題已準備，因此認同需要加開特別會議作討論。

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